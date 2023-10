Ansu Fati fue la gran novedad en la alineación por la que apostó Luis de la Fuente para el duelo que enfrentó a España contra Noruega en Oslo. El seleccionador dio la enésima oportunidad al delantero del Brighton & Hove Albion y, otra vez, este no supo o no pudo aprovecharla. Los 45 minutos que estuvo sobre el césped del estadio Ullevaal demostraron que la promesa que un día fue y que estaba llamada a marcar la diferencia en el combinado nacional se ha quedado en eso, en una eterna promesa que no da el nivel.

Ansu Fati no era titular con España desde el 13 de octubre de 2020, cuando formó de inicio en el duelo que la selección española perdió por 1-0 frente a Ucrania en Kiev. Aquella noche, David de Gea disputó su último partido con la selección española y el delantero, sin saberlo, ya nunca iba a ser el mismo.

Casi un mes después de aquel duelo, Ansu Fati sufría una grave lesión de menisco que iba a suponer un punto y aparte en su carrera. Ya nunca iba a ser el mismo. Meses de recuperación donde la Federación siempre ha estado muy pendiente de él, a pesar de ser conscientes de que iba a ser muy complicado recuperarle para la causa.

Tras aquel partido de Kiev, Ansu Fati había sumado 250 minutos con España, había hecho un gol y había dado una asistencia en cuatro partidos. En los siguientes cuatro compromisos en los que ha participado, ni ha hecho gol, ni ha asistido y ha sumado un total de 159 minutos. Ni añadiendo los 72′ que jugó contra Jordania, igualaría lo que participó antes de su lesión. Pero ese partido preparatorio para el Mundial de Qatar que se celebró en Amán no tiene validez para la FIFA. Por lo tanto, se puede decir que su último gol con la camiseta de la Selección lo metió en un entrenamiento con público.

La RFEF quiere recuperar a Ansu Fati

A pesar de que Ansu Fati lleva tiempo dando señales de que ya nunca más será ese jugador que deslumbró a todos antes de cumplir la mayoría de edad, desde la Federación Española de Fútbol insisten en seguir recuperándole. Especialmente le mimaron tras el Mundial de Qatar, donde la convivencia con Luis Enrique no fue sencilla. Le cuidan y, aunque no es un habitual, está en los pensamientos de Luis de la Fuente, tal y como se vio en esta convocatoria.

Tras no entrar en una primera lista de 24 jugadores, Luis de la Fuente le llamó tras conocerse la lesión de Yeremy Pino. Incluso, le puso de titular contra Noruega, pero a los 45 minutos, tras haber tenido una participación discreta, decidió retirarle del terreno de juego para dar entrada a Mikel Oyarzabal.

España se esfuerza en ayudar a Ansu Fati, pero poco a poco las señales de que es una guerra perdida son más evidentes. El delantero seguirá en los pensamientos de Luis de la Fuente, pero la realidad es que sus opciones de estar en la próxima Eurocopa son muy escasas.