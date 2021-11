El mundo del tenis sigue pendiente de Peng Shuai, que desapareció tras haber acusado a través de las redes sociales a un ex alto dirigente de China de haberla obligado a tener relaciones sexuales. Desde hace unas semanas nadie conoce el paradero de la tenista e incluso la ONU ha exigido al país saber dónde está la deportista. Mientras tanto, la censura china ha eliminado cualquier rastro de las acusaciones de la jugadora en las redes sociales.

«Sería importante tener pruebas sobre el lugar en el que se encuentra y saber si está bien. Pedimos encarecidamente que se lleve a cabo una investigación con total transparencia sobre sus acusaciones de agresión sexual», declaró una portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Liz Throssell, durante una rueda de prensa en Ginebra. «Pedimos una investigación con total transparencia. Esto debería ser así para todas las acusaciones de agresión sexual», insistió, subrayando que «las agresiones sexuales existen en todas las sociedades».

Peng Shuai, de 35 años, acusó en redes sociales al ex vice primer ministro Zhang Gaoli -que de 2013 a 2018 fue uno de los siete políticos más poderosos de China- de haberla obligado a tener una relación sexual hace tres años, y de haberla hecho su amante. «Queremos subrayar que es importante saber dónde está y en qué estado se encuentra, y saber cómo está», repitió Throssell. Desde hace unos días, varias personalidades del tenis mundial han expresado su preocupación por Peng Shuai en Twitter, utilizando la etiqueta #WhereIsPengShuai.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6

