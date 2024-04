Once oficial del Mallorca en la final de la Copa del Rey ante el Athletic: Aguirre apuesta por Darder

Sergi Darder es la gran novedad en el once de Javier Aguirre para esta final de la Copa del Rey. El centrocampista de Artà era la primera opción si Mascarell no estaba al 100%. Y así ha sido. El ex del Espanyol es titular en el centro del campo junto a Samu Costa y Dani Rodríguez. Por otro lado, Vedat Muriqi y Cyle Larin son las grandes amenazas del Mallorca de Javier Aguirre para esta final de la Copa.

En la portería estará Dominik Greif. El portero eslovaco es y ha sido el encargado de defender la portería del Mallorca en esta Copa del Rey y muchos éxitos ha tenido esta temporada, ya que su equipo ha conseguido llegar a la final del torneo. Javier Aguirre habló recientemente de su figura y ensalzó el gran cambio que ha pegado desde que llegó: «Cuando llegué estaba liquidado, cojo, encorvado, no hablaba una pelota de español. Estaba destrozado, jodido. Iba a su país, se infiltraba y volvía. No sabíamos qué hacer con él y a base de todo tipo de terapias lo rescatamos».

La defensa del Mallorca estará liderada por Antonio Raíllo. Su capitán. Aguirre colocará una línea de cinco defensas, con dos carrileros, siendo Gio González el diestro y Toni Lato el zurdo. El capitán bermellón estará acompañado por Nastasic y Copete en el centro de la zaga.

Y en el centro del campo, la alineación del Mallorca contaba con una única duda. Y esa era la de Omar Mascarell. El centrocampista canario se tuvo que retirar lesionado en el último partido ante el Valencia y finalmente no estará en el once. Aguirre habló de ello en rueda de prensa y finalmente apuesta por Sergi Darder. Los que son fijos en la medular son Samu Costa y Dani Rodríguez.

Por último, los goles los pondrán Vedat Muriqi y Cyle Larin. Los dos delanteros son la esperanza del mallorquinismo y en con botas -o la cabeza- tratarán de darle la segunda Copa del Rey de la historia del conjunto bermellón. El kosovar suma 5 goles esta temporada, pero ninguno en esta competición, mientras que el canadiense suma 6, dos en Liga y cuatro en la Copa.

En el banquillo esperará uno de los hombres carismáticos del equipo de Aguirre. Y ese es Abdón Prats, el Pichichi de la Copa del Rey con 6 tantos. El delantero de Artà estuvo hace siete años con el Mallorca en Segunda División B, en la que por aquel entonces era la tercera categoría del fútbol español y cosas de la vida, este sábado estará luchando por alzarse con uno de los títulos más importantes a nivel nacional.

Alineación del Mallorca

Por ello, el Mallorca sale con Greif en la portería; defensa de cinco formada por Gio, Nastasic, Raíllo, Copete y Lato; una medular formada por Samu Costa, Darder y Dani Rodríguez y por último, los goles los pondrán Larin y Muriqi.