Oleada de críticas a Ernesto Valverde por decir que el ADN Barça es una “milonga”

Ernesto Valverde ha recibido multitud de críticas a raíz de su última entrevista con motivo del derbi vasco que acabó con derrota para el Athletic de Bilbao por 3-0 ante la Real Sociedad. El ‘Txingurri’ habló largo y tendido sobre su etapa en el Barça y reconoció no saber lo que significa el «ADN Cruyffista» y tampoco tenerlo en su estilo como entrenador.

«¿Tiene ADN Cruyffista?», era pregunta el técnico del Athletic Club. «No, no sé qué es eso», respondía. «¿Y ADN Gasteiztarra?», volvía a ser preguntado. «Supongo, allí me crié. Lo de cruyffista me lo reivindicaron 500 veces y supongo que algo tendré porque, poco o mucho, haberle tenido de entrenador te marca. Pero también te digo que con Cruyff metíamos pelotazos a Alexanko cuando íbamos perdiendo».

«Pero eso del ADN es un poco milonga», añade el Txingurri. «Cuando sale un jugador bueno, dicen: ‘Ese tiene ADN Barcelona’. Cuando hay un jugador malo: ‘Ese no tiene ADN’. Claro», comentó Ernesto Valverde.

En la misma entrevista concedida para Relevo en la previa al partido ante la Real Sociedad, Valverde también explicó cómo gestionó un vestuario donde se encontraba Leo Messi. «Al final, mira, cuando vas a un club como ese es más fácil si asumes con quién vas a trabajar. Es verdad que tienes que tener en cuenta quién es quién. Messi es un jugador que sabes que te va a dar todo», decía sobre la importancia que tiene trabajar con Messi y asumir su importancia en el equipo.

Sobre esa misma adaptación: «Pero no sólo a Messi, sino al… al Barcelona. Sí, al final te tienes que adaptar a lo que vas, dónde vas. También tienes que adaptarte al Athletic, o al Valencia cuando me tocó, o al Olympiacos. Lo que pasa es que es diferente. Pero ningún entrenador está por encima de un club, y menos del Barça. Hay otros equipos en los que el proyecto es más de entrenador».

Tener un ‘lobby’

Por otro lado, el actual técnico del Athletic Club reconoció que en había «gente que ahí en Barcelona ya me avisó que es importante cuando llegas al Barça tener un lobby». «Pues no tuve lobby. ¿Para qué si al final no te sirve de nada? Mira, estuvo muy bien entrenar al Barça, con lo bueno y con los ratos malos. No voy a parar en eso, ni en nada porque al final tampoco quiero yo quejarme de nada. Las cosas son como son», comentó.

«Yo era un entrenador de otro equipo que fue allí, le ficharon, había estado en el Barcelona jugando, conocía la ciudad, que me encanta -por cierto, hace demasiado que no voy-. Llegué después de un gran entrenador como fue Luis Enrique, con un equipo determinado, se piró Neymar, yo intenté hacer lo mejor que pude, adaptarme a las situaciones y las cosas me fueron bien. No, perdona: me fueron muy bien, muy bien», zanjó Ernesto Valverde.