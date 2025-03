Nada se sabe sobre el estado de salud de Michael Schumacher desde hace muchos meses. El ex piloto alemán de Fórmula 1 sufrió una grave lesión cerebral en un accidente de esquí durante unas vacaciones familiares en los Alpes franceses en diciembre de 2013 y desde entonces su familia mantiene una estricta privacidad sobre su estado, con acceso limitado a sus allegados cercanos. Una de las personas del entorno próximo a los Schumacher es el periodista Felix Gorner, de la televisión alemana RTL, que ha desvelado nuevos detalles sobre el estado de salud del siete veces campeón del mundo.

«La situación es muy triste. Necesita cuidados constantes y depende completamente de sus cuidadores. Además, ya no puede expresarse verbalmente. Actualmente, hay un máximo de veinte personas que pueden acercarse a Michael», desvela el periodista en unas declaraciones recogidas por el diario británico Daily Mail. Un Felix Gorner que considera que la familia de Schumacher hace muy bien en protegerle: «En mi opinión es la estrategia correcta. Porque la familia actúa en el mejor interés de Michael. Siempre han protegido estrictamente su privacidad y eso no ha cambiado».

La mujer de Schumacher habló recientemente

Corinna, esposa de Michael Schumacher, también rompió su silencio tras mucho tiempo sin hablar y sorprendió a todos con sus palabras. La mujer del ex piloto de Fórmula 1 ha sido clave en su familia desde que el alemán sufriera aquel fatídico accidente de esquí hace algo más de diez años. Corinna ha peleado por preservar la intimidad del siete veces campeón del mundo durante todo este tiempo, aunque se ha enfrentado a dificultades como el chantaje sufrido hace unos meses.

Y es que la familia Schumacher ha decidido impugnar el fallo del Tribunal de Distrito de Wuppertal, que condenó a tres personas por intentar extorsionar a Michael Schumacher. La sentencia impuso una pena de tres años de prisión al principal implicado, mientras que su hijo y un ex guardaespaldas de Schumacher recibieron penas más leves de seis meses y dos años en suspenso, respectivamente.

El caso judicial se centró en un intento de extorsión por 15 millones de euros, con la amenaza de divulgar imágenes del siete veces campeón del mundo. Corinna Schumacher, esposa del ex piloto, ha roto su silencio para expresar su descontento con la resolución, especialmente con la sentencia impuesta al ex guardaespaldas Markus Fritsche, que considera demasiado blanda: «Hemos apelado porque creemos que la condena es demasiado leve. En mi opinión, él fue el cerebro detrás de todo esto. Lo que más me impacta es la traición a nuestra confianza. Debería recibir un castigo ejemplar para disuadir a otros de hacer lo mismo».

Desde el grave accidente de esquí de Schumacher en las pistas de Méribel en diciembre de 2013, su estado de salud ha sido un tema rodeado de absoluto hermetismo. Tras ser inducido a un coma farmacológico en Grenoble, fue trasladado al centro de neurociencias de Lausana y posteriormente a su residencia privada, donde sigue en rehabilitación. Su familia ha hecho enormes esfuerzos por preservar su privacidad y evitar cualquier tipo de exposición mediática.