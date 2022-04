Almudena Cid sigue superando el bache que está suponiendo su separación de Christian Gálvez tras más de una década juntos. El golpe fue duro para la ex gimnasta, que además meses después de romper con el presentador ha tenido que ver cómo él ha iniciado un noviazgo con su compañera de profesión Patricia Pardo.

Y qué mejor que unas vacaciones para reponerse de una ruptura sentimental. Almudena Cid ha publicado un mensaje en sus redes sociales con el que abre de nuevo su corazón pudiendo referirse de manera indirecta a su situación emocional tras lo ocurrido: «Al final el equilibrio, ese complejo binomio entre la tensión y la relajación justa, estaba en mí más presente de lo que creía en estos momentos».

El pasado mes de diciembre saltaba la noticia de la separación entre Almudena Cid y Christian Gálvez. La ex deportista y el comunicador ponían fin a 11 años de matrimonio y 14 de relación a través de las redes sociales. Todo apuntaba a que fue de mutuo acuerdo, pero conforme fueron pasando los meses se fue sabiendo que fue Christian Gálvez quien impulsó esa ruptura.

Pco después, el presentador inició otra relación con Patricia Pardo, una de las presentadoras de El programa de Ana Rosa, algo que no sentó nada bien en la familia de la ex gimnasta. De hecho, se piensa que Christian Gálvez ya estaba iniciando algo con la gallega antes de romper su matrimonio. El caso es que Almudena Cid no perdona al que fue su marido por sus formas y tampoco por intentar hacer ver que ha sido generoso con el reparto realizado en el acuerdo de divorcio, un lavado de imagen que ella no compra.