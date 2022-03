La separación de Almudena Cid y Christian Gálvez sigue dando mucho que hablar. En los últimos días se ha publicado que ambos han llegado a un acuerdo para el divorcio y también que el presentador ha mandado una carta a los padres de la ex gimnasta. Sin embargo, desde el entorno más cercano a ella siguen cargando contra el mítico conductor de Pasapalabra.

En primer lugar, dejan claro que el acuerdo no es tan beneficioso como Christian Gálvez ha querido filtrar: «¿Un loft de 225.000 euros? No sabía yo que una oficina en un pueblo valdría tanto. No fue capaz de venderlo ni por la mitad. Y ahora me entero de que un Fiat es un coche de alta gama», dicen varias personas del entorno de Almudena Cid.

En cuanto a la supuesta carta que mandó el presentador a sus entonces suegros cuando decidió separarse, la familia tiene una versión bastante diferente al respecto. «Era un mensaje de texto, no una carta y no decía nada del motivo por el que la dejaba. No se atrevió ni siquiera a llamar por teléfono», sostienen los allegados a la ex gimnasta en declaraciones a la revista Semana.

Christian Gálvez les quiso explicar los motivos por los que ponía fin a su matrimonio y también agradecer los buenos momentos vividos, recordando algunas de las vivencias pasadas con ellos. Todo hacía indicar que fue una carta escrita porsu puño y letra, pero el intento de acabar de manera cordial no ha salido bien y en el entorno de la gimnasta están muy molestos con él, asegurando además que no fue una carta sino un mensaje de texto.