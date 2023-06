Nuevo escándalo de Neymar con una top model mundial: «Estoy cansada»

Neymar no sale de una para meterse en otra. Hace unos días, la influencer Fernanda Campos aseguraba que lo iba a contar todo sobre su aventura con el futbolista brasileño del PSG, que lleva meses saliendo con Bruna Biancardi, con la que espera un hijo. De hecho, hasta el propio carioca pidió perdón a su chica en las redes sociales. Ahora, una modelo muy conocida estalla por los mensajes que recibe del jugador.

Se trata de Celeste Bright, que ha publicado a través de las stories de su perfil de Instagram una imagen de una conversación con el futbolista, que respondió a un posado suyo con un emoticono aplaudiendo. «No sabía quién era esta persona antes de esto. Estoy cansada de ver mensajes como este de hombres que tienen mujer o novia. Él no es el único. Creo que el resto de chicas también tendrían que darle más voz a estas cosas».

Mensaje para los hombres

La top model, que tiene más de un millón de seguidores en su perfil de Instagram, ha aprovechado para lanzar un mensaje a los hombres: «Chicos, sean mejores, porque nosotras merecemos lo mejor». Un nuevo problema que afecta de lleno a Neymar y su vida más personal, que sigue dando mucho que hablar pese a que su pareja está embarazada desde hace meses.

«Ya me disculpé por mis errores, pero me siento en la obligación de venir públicamente y reafirmar esto. Si un asunto privado se ha hecho público, la disculpa tiene que ser pública. Hago esto por vosotros dos y su familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo. No puedo imaginarme sin ti. No sé si esto va a funcionar, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. Siempre nosotros. Te amo», le dijo Neymar en un post.