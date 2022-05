Cada vez es más común ver a futbolistas invirtiendo en ambiciosos negocios a la par que desarrollan su carrera. Pero no sólo son ellos los que emprenden, sino que muchas de sus mujeres también explotan su faceta empresarial, como son los casos de Wanda Nara, Paddy, Pilar Rubio, Alice Campello… La última en unirse a esta amplia lista ha sido Erika Choperena, esposa de Antoine Griezmann.

La madre de los hijos del futbolista francés del Atlético de Madrid ha sorprendido a muchos este jueves anunciando públicamente su nuevo proyecto empresarial en sus redes sociales, donde tiene más de 300.000 seguidores. La vasca se adentra de lleno en el mundo de la moda lanzando una línea de ropa infantil con la que espera tener mucho éxito.

DUZAMA es el nombre elegido para la firma, un ambicioso proyecto en el que llevaba mucho tiempo pensando. “Después de años de trabajo, por fin me he lanzado con este proyecto. DUZAMA es una marca de ropa infantil en la que he puesto todo de mí”, explica la esposa de Griezmann para dar a conocer su nueva marca.

“Esta idea surgió hace ya 6 años con el nacimiento de Mia, y se ha ido reforzando con el paso de los años y el aumento de la familia. El camino, aunque pueda parecer largo, ha sido necesario para llegar al punto en el que estamos. Espero que disfrutéis con el resultado tanto como yo con el proceso”, cuenta Erika en su publicación, que ya tiene miles y miles de likes, algunos de conocidas WAGs como Beatriz Espejel, Sofia Balbi, Elena Galera, Romarey Ventura, Dani Ter Stegen o Jessica Kroos.