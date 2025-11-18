Nueva pareja bomba en el tenis: pillados dos profesionales en una foto íntima

Nueva pareja bomba en el mundo del tenis. Dos jugadores profesionales han sido pillados juntos de vacaciones en una foto íntima que se ha hecho viral en las redes sociales en las últimas horas. Tras el sonado romance de Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas, que rompieron su relación hace unos meses, vuelve a haber una pareja formada por tenistas de élite. Hablamos de Anastasia Potapova y Tallon Griekspoor, que aunque no han confirmado que están juntos, tampoco se esconden.

Todo empezó con pequeñas pistas en redes, fotos estratégicamente recortadas y coincidencias que no pasaban desapercibidas. Pero fue durante unas vacaciones en las Maldivas cuando el rumor terminó de explotar. Ambos publicaron imágenes disfrutando del mismo paisaje paradisíaco, en los mismos lugares y, según los más atentos, incluso a la misma hora. Tampoco ayudó a esconder nada el hecho de que en una de las fotos de Potapova se viera un reflejo sospechoso detrás de ella, una escena íntima en la que muchos identificaron rápidamente como el tenista neerlandés.

#Tennis’s new couple on tour! Two stars pair up for romantic #Maldives holiday and join Grand Slam relationships’ club https://t.co/TbRFyPBWyL — AaMaldives (@Al_Maldives) November 12, 2025



La complicidad entre ambos venía cocinándose desde antes. En los torneos de principio de temporada, Potapova empezó a aparecer en el box de Griekspoor, animándolo con una naturalidad que iba más allá de una simple amistad. Los aficionados lo notaron, los comentaristas lo insinuaron y, poco a poco, las especulaciones se convirtieron en titulares. Para ella, además, esta nueva etapa sentimental llega tras un año movido a nivel personal, en el que puso fin a su matrimonio con Alexander Shevchenko. La rusa habló en su momento de decisiones difíciles y cambios enormes, pero también dejó claro que estaba lista para empezar de cero y vivir con más libertad y autenticidad.