Nueva exhibición de Messi con el Inter de Miami: gol a pase de Alba y zurdazo a la escuadra de falta

Partido loco, con tanda de penaltis incluida, el vivido anoche en Estados Unidos. El Inter de Miami se impuso desde la pena máxima al Dallas FC en los octavos de final de la Leagues Cup, con protagonismo de nuevo para el siete veces balón de oro y nuevo ídolo de Florida, Leo Messi. El argentino se volvió a echar a su nuevo equipo a la espalda, pero esta vez contó con la ayuda de otro viejo rockero e íntimo amigo suyo, Jordi Alba, que disfrutaba de su primera titularidad.

Tan sólo necesitaron seis minutos de partido para demostrar que dos años separados no han sido suficientes para que esa conexión que tantas alegrías le dio al Barcelona desaparezca. Messi abría la lata con un golazo desde fuera del área a pase, como no, de un Jordi Alba que recibió el balón en banda tras una buena jugada de los hombres de Tata Martino, iniciada por Sergio Busquets.

Another game. Another goal. Just Messi things. 🐐 After Video Review, his sixth goal in four matches stands! pic.twitter.com/SZLTppHm9D — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

Un gol que replicaron por enésima vez, pero que fue el inicio de la remontada del Dallas. Antes del descanso le iban a dar la vuelta al marcador y en el 63 hacían el 3-1. Dos minutos más tarde, un joven estadounidense de 18 años llamado Cremaschi recortaba distancias gracias a una buena asistencia de Jordi Alba. Después, en cuestión de 12 minutos, ambos equipos se pegaban un tiro en el pie metiéndose un gol en propia puerta cada uno.

THIS GAME. Jordi Alba to Benjamin Cremaschi to pull one back. #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/3EOl7UtV6j — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

En ese momento, Messi lo volvía a hacer: gol de falta directa para mandar el partido a la prórroga. Un clásico dentro de su amplio repertorio con el que demostró que esa zurda rara vez falla, y menos cuando se trata de su especialidad. Además, era su séptimo gol en cuatro partidos. Así, se iba el encuentro hasta los 120 minutos, donde ninguno se atrevió a deshacer el 4-4.

HE DID IT AGAIN. 🤯 LEO MESSI. FREE KICK. EQUALIZER. 4-4. pic.twitter.com/Yh1TXFDENH — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

Por tanto, la eliminatoria se decidía en la tanda de penaltis. Messi y Busquets eran los primeros lanzadores del Inter de Miami y ambos cumplieron sin mayores sobresaltos. Los de Dallas erraron en su segundo intento y la balanza iba a caer del lado de los de rosa, que cerraron este encuentro frenético gracias a Cremaschi, autor del penalti decisivo que clasificaba a su equipo a los cuartos de final de esta competición disputada entre equipos estadounidenses y mexicanos.

Benjamin Cremaschi with the exclamation point❕#InterMiamiCF are moving on in @LeaguesCup. pic.twitter.com/JExaUw49u6 — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023