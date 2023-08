Messi levanta ampollas en la MLS: «Es un circo»

Leo Messi ha irrumpido como un ciclón en la Major League Soccer estadounidense. Apenas tres partidos ha necesitado el argentino para levantar al Inter de Miami, un equipo que estaba deportivamente muerto hasta su llegada. Pleno de victorias y un total de cinco goles anotados es el balance de la estrella en su nueva aventura, aunque ya se empiezan a levantar las primeras voces contrarias por una supuesta permisividad arbitral.

Después del último partido contra el Orlando City, resuelto con victoria del Inter por 3-1 y doblete de Messi, el entrenador del equipo rival, lamentó que el partido se convirtió en un «circo» y señaló que el argentino debió ser expulsado. Messi fue amonestado en el minuto 21 y, según Pareja, el árbitro salvadoreño Iván Barton debió enseñarle la segunda tarjeta amarilla tras cometer otra falta.

«No me importa que fuera Messi, debió ver la segunda amarilla. Eso afecta el juego. El partido debe ser justo y no fue así. Asumimos nuestra responsabilidad, está bien, perdimos, estamos frustrados pero tengo que decirlo, no se puede ocultar este tipo de situación», añadió. Pareja también se quejó del penalti dudoso pitado sobre Josef Martínez, que el propio venezolano convirtió para darle la ventaja parcial 2-1 al Inter.

«Con todo esto que pasó (el partido) fue un circo. El penalti fue increíble. Increíble. Si estuvo el VAR y tenemos árbitros, entonces tenemos que ser honestos e ir a verlo porque el partido lo merecía. Estamos frustrados. La gente quiere ver fútbol y las cosas tienen que ser justas, (este partido) no fue así», lamentó el entrenador de Orlando.