El novio futbolista de Becky G rompe su silencio… ¡y reconoce haberle puesto los cuernos!

Lío monumental en las redes sociales y en los medios de comunicación, especialmente en Estados Unidos. Becky G y Sebastián Lletget anunciaban en diciembre su compromiso tras seis años de relación. Sin embargo, las últimas noticias podrían acabar con su relación. Una joven compartió a través de su cuenta de Instagram varias pruebas de que el futbolista le fue infiel a la cantante con ella. Los hechos ocurrieron, según su testimonio, en una conocida discoteca de Madrid el pasado mes de febrero.

Lo que quizás no esperaba es que el propio Sebastián, jugador del Football Club Dallas de la MLS, rompiera su silencio días después y reconociera que había puesto los cuernos a la cantante. «Durante las últimas semanas, en un momento que lamento profundamente, un lapsus de 10 minutos en mi juicio, resultó un complot de extorsión, ya que esta persona no obtuvo lo que quiso. Ahora esto se ha convertido en un espectáculo en las redes sociales lleno de más mentiras de este acosador anónimo de Internet a quien nunca conocí, a diferencia de lo que afirman», comienza.

Problemas de salud mental

Sebastián afirma ser víctima de extorsión, pero eso no es todo, revela que tiene problemas de salud mental por lo que ha decidido seguir terapia por su bienestar mental: «Esta última semana de caos y dolor me ha obligado a enfrentar las consecuencias de mis acciones, mis miedos y demonios del pasado. Hice terapia sin mucho entusiasmo, sabiendo que tengo una ira profundamente arraigada y problemas de salud mental que requieren el mismo compromiso y tratamiento que dedico a mi bienestar físico. He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanar».

Finalmente, Lletget dirigió unas palabras hacia Becky G, a quien considera la luz de su vida, dejando entrever que la artista ha roto con él: «Para Becky: ‘Has sido la luz de mi vida, mi fortaleza, demostrando siempre un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, hice lo contrario, lastimándote y faltándote el respeto. A la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces’».