Novak Djokovic tendrá que abandonar Australia de forma inminente después de la decisión del ministro de Inmigración, Alex Hawke, que implica la revocación del visado del tenista serbio. El caso Djokovic, que se ha alargado varios días, dejará al número 1 del mundo sin poder jugar en el Open de Australia. Te contamos la última hora de la deportación de Novak Djokovic de Australia y las reacciones y últimas noticias de hoy, en directo

Según informan medios australianos, Djokovic habría sido citado a un interrogatorio ante la Fuerza Fronteriza este sábado – cabe recordar que en Melbourne son ya las 19:24 horas-. Hasta ese momento, el serbio permanecería en libertad.

Djokovic been asked to present himself for an interview with immigration officials tomorrow

Govt currently talking with his lawyers, per @Gallo_Ways

He will be staying out of detention until the interview and pending any legal action @theage https://t.co/Q8IUDnMhLG

— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 14, 2022