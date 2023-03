Las notas de España contra Noruega: Joselu es el ‘9’

España ganó 3-0 a Noruega en el encuentro perteneciente a la primera jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024. En el debut de Luis de la Fuente como seleccionador, quedaron varias cosas claras. Una es que Kepa es un porterazo y ha sido un pecado no llamarle en este tiempo. Que Laporte vive más tranquilo con Nacho. También que Ceballos debe ser titular. Y que Joselu es puro gol.

Kepa – NOTABLE

No jugaba un partido con España desde el 7 de octubre de 2020. Tras fallar en una primera intervención que solventó Nacho, luego hizo un paradón para evitar el gol de Noruega. Evitó el empate, otra vez, en la segunda mitad.

Carvajal

Formó en el lateral derecho. Partido correcto salvo por una acción en la que se durmió, perdió el balón y lo terminó solucionando. Puso un gran pase a Mikel Merino que casi acaba en gol. En la segunda parte, puso un gran pase con el exterior a Iago.

Nacho – NOTABLE

Otro que vuelve a jugar con España tras mucho tiempo. Pareja de Laporte en el centro de la defensa. Salvó el empate de Ödegaard en la primera mitad. Luego, taponó una buena acción de Meling.

Laporte – BIEN

Nueva era, nuevo socio. Ya no tiene a Eric y tampoco a un centrocampista, como sucedió en el Mundial cuando Luis Enrique puso a Rodri.

Balde – NOTABLE

Una de las sorpresas del once. Su nivel en el Barcelona está siendo espectacular. Formó en el lateral izquierdo y desde el primer minuto sumó en ataque. De hecho, de un centro-chut suyo nació el primer gol de Dani Olmo.

Rodrigo – BIEN

El jefe del centro del campo. Jugó de pivote, por delante de la defensa y por detrás de Mikel Merino. Aporta equilibrio y ayudó en defensa.

Merino – NOTABLE

Jugó por delante de Rodri. Fundamental salvando un balón que se marchaba por el fondo para poder comenzar la jugada del gol de Dani Olmo. A la media hora rozó el tanto, pero lo evitó Nyland. De lo mejor de España. Fue sustituido por Fabián.

Olmo – NOTABLE

Este chico tiene ángel con España. Si bien es cierto que no está al cien por cien, cuando se pone la camiseta roja se transforma. Hizo el primer gol de la era Luis de la Fuente tras tocar con el exterior un centro-chut de Balde. Luego, trabajo e intentos de generar peligro. Dejó el campo en el 67′ por Yeremy Pino.

Gavi – BIEN

Es pura entrega y lo da todo siempre. Jugó en la banda izquierda, por delante de su compañero Balde. Hizo una jugada en la línea de fondo que despertó los aplausos de La Rosaleda. Antes de la hora de partido se machó por Ceballos.

Iago Aspas – APROBADO

Titular tras su regreso. Formó por detrás de Morata. Le costó entrar en juego. Buscó el gol con un remate de cabeza tras centro de Carvajal que debuto el portero. Sin poder demostrar mucho, dejó su sitio a Oyarzabal.

Morata – APROBADO

El capitán de España. Fue clave en la acción del gol de Dani Olmo tras abrir el balón a Balde. Antes del descanso se remangó para recuperar un balón en el campo español. Fue cambiado por Joselu.

Ceballos – NOTABLE

Entró Gavi antes de la hora de partido. Su suplencia fue una sorpresa. Salió y la pidió una y otra vez. Dio un grandísimo pase a Yeremy Pino que el canario no supo definir. Debe ser titular en esta España.

Oyarzabal – BIEN

Saltó al césped por Iago Aspas antes del minuto 60. Siempre suma. Clave en el segundo gol de Joselu.

Yeremy Pino – BIEN

Entró en el minuto 67 por Dani Olmo. Aunque no estuvo fino de cara a gol, aportó peligro.

Joselu – SOBRESALIENTE

Debutó como internacional absoluto con España al saltar al césped a los 81 minutos de partido por Morata. Yeremy Pino le quiso regalar también su estreno goleador, pero no dio a la pelota. En la segunda no falló para marcar su primera diana como internacional, aunque no iba a ser la única. Y es que, tuvo tiempo de hacer la segunda diana, el tercero de España, para cerrar el partido y poner patas arriba La Rosaleda.

Fabián – BIEN

Tras no volver desde la Eurocopa, Luis de la Fuente le llamó y le dio 10 minutos ante Noruega. Entró por Mikel Merino. Dio la asistencia a Joselu en su primer gol.

Luis de la Fuente – BIEN

En su primer once como seleccionador absoluto, apostó por equipo muy directo y con poca creación. Dani Olmo ganó la batalla a Ceballos de inicio. Los cambios fueron un acierto y dejaron claro que el utrerano debe ser titular y que Joselu es dinamita.