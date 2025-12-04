«Nos llenáis de negras y encima perdéis»: el racismo que denuncia la selección española de balonmano

Varias jugadoras de la selección española de balonmano han dicho basta. El pasado martes, tras perder contra Islas Feroe y complicarse el billete a cuartos de final, una pléyade de jugadoras publicó en redes sociales los comentarios que sufren diariamente. Los usurarios utilizaron un tuit de ánimo del presidente de la federación española de balonmano, Paco Blázquez, para responder a él con comentarios racistas.

«Mete a más negras». «Todo lleno de negras, puto traidor». «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis. Es para llevaros a la guillotina». Danila So Delgado, Carmen Arroyo, Kaba Gassama, y las hermanas Lyndie y Lysa Tchaptchet publicaron en Instagram un pantallazo con algunos de esos insultos acompañados de su rechazo. «Perdamos o ganemos, esto es inadmisible». Todas las jugadoras mencionadas son descendientes de inmigrantes. De Guinea Bissau, Colombia, Senegal y Camerún respectivamente.