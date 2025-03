Nolito desvela los ‘beneficios’ de jugadores fumadores como Szczesny: «Hacen lo que les sale de las pelotas»

Nolito desveló la noche de este lunes los ‘beneficios’ que tiene el tabaco en jugadores acostumbrados a fumar como Wojciech Szczesny. Y es que el ex futbolista de Celta de Vigo, Barcelona y Sevilla pasó por ‘El Larguero’ para analizar la actualidad deportiva y, entre otras cosas, asegurar que ha tenido compañeros a lo largo de su carrera que fumaban antes de los partidos y daban después el ‘do de pecho’.

Esta conversación entre el ex jugador español con Manu Carreño se produjo con motivo del gran nivel que mostró Szczesny bajo palos ante el Benfica en Lisboa en el partido de ida de la Champions. «Tienen un portero que decían que estaba jubilado ya y dedicándose a descansar y fumar como Szczesny, y mira cómo está», bromeaba Carreño durante la entrevista.

Nolito no dudó en defender al guardameta polaco del Barça admitiendo que «salvó» a su equipo en varios tramos del choque con grandes intervenciones para mantener la portería a cero: «Qué peligrosos sois algunos, de verdad. ¿Tú te crees que Szczesny se ha cortado las manos? Qué tiene que ver fumarse un cigarrito, qué tiene que ver. Como el que va a hacer 20 kilómetros en un partido».

«El otro día ante el Benfica salvó al equipo, hizo dos o tres paradas para mí… La primera, a lo mejor si mete el Benfica ahí, la cosa acaba de otra manera, que el fútbol es tan impredecible que por un segundito… Fíjate Raphinha, un golazo que le da por debajo en la pierna y entra y creo que si no le da en la pierna se va fuera. Y la gente no, este está viejo. Espérate hombre, no corras tanto», recalcó el ex jugador español.

A raíz de este tema, es cuando Carreño quiso conocer la opinión de Nolito sobre los futbolistas que fuman: «Seguro que conocerás a más de uno que estando en activo habrá fumado entre semana y luego ha seguido rindiendo», a lo que Nolito contestó entre risas: «He tenido compañeros que fumaban más que una carretilla. No voy a decir nombres, pero te puedo asegurar que te sorprendería. Y luego llegaba el partido y hacía lo que le salía de las pelotas y decías tú, ¿ahora qué hacemos?».