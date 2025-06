La noche de los campeones: Hecher Sosa se corona en el WOW de Topuria y ya espera la llamada de la UFC

La luces del Madrid Arena fueron perdiendo fuerza hasta apagarse por completo para dar paso a luchadores que brillan con luz propia. Todos ellos bajo el paraguas de WOW, mayor promotora de MMA en España que albergó el pasado sábado su evento numerado 20. La organización de la que es propietario Ilia Topuria colgó el no hay billetes y congregó a más de 8.500 espectadores que presenciaron la coronación y el despegue definitivo de Hecher Sosa hacia la UFC.

El canario noqueó en el primer asalto a un Yaman ‘El Diamante’ al que se le vio algo tierno durante la pelea. Topuria, sentado en primera fila junto a Pablo Motos, presenció el torbellino Hecher Sosa. Hizo prevalecer su experiencia ante un rival de 23 años recién cumplidos y cuatro (3-1) peleas en currículum. Un codazo en la oreja cuando tenía a Yaman en la reja tumbó a su rival y provocó la entrada de Topuria al octágono para entregarle el cinturón.

Pero no fue Hecher quien se lo puso, sino su padre, quien se encuentra en paliativos por un cáncer que padece. «Si es la última pelea que me vea, me verá ganar», había asegurado el luchador a OKDIARIO antes de la pelea. Fue el cenit emocional de la velada. Además, el canario se llevó uno de los bonos de 5.000 euros de la noche. El triunfo permite que su nombre suene con más fuerza todavía en las oficinas de la UFC.

«Ha sido la pelea más grande las MMA española. Soy el español que más peleas tiene en el UFC Fight Pass, que tiene el cinturón de FCR, que se ha ido fuera a pelear, el que tiene nueve victorias consecutivas, ahora tengo el cinturón de WOW, y el que ha hecho todo lo que tiene que hacer para estar en UFC. Mi próxima pelea será en UFC», aseguró tras el combate, ya con el cinturón al hombro.