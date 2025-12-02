Abel Braga: «No quiero que mi equipo vista de rosa, parecen maricas»

Abel Braga, nuevo entrenador del Internacional de Porto Alegre, ha formado un auténtico incendio en las redes sociales durante su presentación. «No quiero que el equipo vista de rosa, parecen maricas», dijo el veterano técnico, unas polémicas y homófobas declaraciones que no sólo han dado mucho que hablar en Brasil, sino que están dando la vuelta al mundo porque es inaceptable que un entrenador de máximo nivel diga eso en público sin consecuencias.

El entrenador de 73 años ocupó el cargo este pasado fin de semana tras la destitución del técnico argentino Ramón Díaz, y en una rueda de prensa algo tensa dijo abiertamente que la ropa de color rosa no le gustaba para su equipo: «No quiero que mi equipo se entrene con camisetas del maldito color rosa, parecen maricas».

Abel Braga na sua apresentação: «Eu fiz uma brincadeira, no fundo ele (D’Alessandro) deu esporro em todo mundo. Eu falei ‘pô, eu não quero a porra do meu time treinando de camisa rosa, parece time de viado’». pic.twitter.com/tL1Th69SFd — Bruno Abichéquer (@brunoabichequer) November 30, 2025

Obviamente, esas palabras han traído cola y han provocado una oleada de críticas que le tildan de homófobo al técnico de Internacional de Porto Alegre, que se ha visto obligado a rectificar y a explicarse. «Colorados y coloradas. Antes que nada, admito que dije una frase equivocada sobre el color rosa durante mi presentación. Antes de que esto vaya a más, muestro mis disculpas. Los colores no definen el género. Lo que define es el carácter. Internacional necesita tranquilidad y trabajo duro. ¡Vamos Inter!», escribió a través de sus redes sociales.

Abel Braga es un reconocido entrenador y ex futbolista brasileño cuya trayectoria abarca más de cuatro décadas dentro del fútbol profesional. Como jugador, inició su carrera a finales de los años 60 y jugó como defensa en clubes importantes de Brasil, además de tener una etapa en el fútbol francés. Sin embargo, como entrenador ha alcanzado mayor notoriedad, dirigiendo a numerosos equipos brasileños y desarrollando un estilo marcado por la solidez defensiva y la gestión cercana del vestuario.

Su trabajo más recordado llegó precisamente al frente del Internacional de Porto Alegre, con el que conquistó la Copa Libertadores de 2006 y el Mundial de Clubes ese mismo año, uno de los logros más importantes en la historia del club. También tuvo múltiples etapas en Fluminense, donde ganó el Brasileirão 2012, además de dirigir clubes en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Francia. Abel Braga es considerado uno de los entrenadores más influyentes del fútbol brasileño, de ahí que esta polémica haya dado tanto de que hablar.