No hay arreglo para Isco: el Sevilla le quiere fuera en enero

No corren tiempos felices a nivel deportivo para IscoAlarcón. Su apuesta por el Sevilla tras temporadas en caída en el Real Madrid no ha salido todo lo bien que esperaba el malagueño, que ha visto primero como era despedido su principal aval, Julen Lopetegui, y ahora ha chocado con uno de los pesos pesados del club, Monchi, tras la llegada hace pocas semanas de Jorge Sampaoli. Su discusión con el director deportivo delante de toda la plantilla ha sido la gota que colma el vaso: le quiere fuera en enero.

El Sevilla se fue al parón liguero en puestos de descenso, con tan sólo 11 puntos de 42 posibles, igualado con el Cádiz, decimonoveno, y sólo inferior a un Elche que es el farolillo rojo con cuatro puntos, sin victorias en su casillero. Los andaluces están a 13 puntos de su eterno rival, el Betis, que delimita los puestos europeos. Están a 26 puntos del liderato que ostenta en estos momentos el FC Barcelona.

Esta grave situación deportiva en la entidad está generando muchas fricciones en el vestuario. La destitución de Julen Lopetegui fue el primer mazazo, con su marcha la llegada de un Sampaoli que trae un libreto completamente diferente al que disponía el español. Mano dura y darle la vuelta a la temporada que tan mal ha empezado.

Con Isco ya se había dado alguna que otra confrontación antes pero la que se vivió con Monchi estos días dinamita cualquier tipo de relación con el club, hasta tal punto que en estos momentos el malagueño está en el mercado. El Sevilla tiene claro que no tolerará faltas de respeto como las que protagonizó el mediapunta y se ha invitado al jugador a que abandone cuanto antes el equipo en busca de otro destino. Tuvo pretendientes durante el verano pero la presencia de Lopetegui le hizo decantarse fácilmente por el Sánchez Pizjuán.

Isco no es el único futbolista que está en una condiciones similares en la entidad andaluza. Al igual que él, el club ha puesto en el mercado a Marcos Acuña y Papu Gómez, ambos por entender que no están en sintonía con el grupo y el club. Ambos internacionales argentinos están en la rampa de salida, el primero por negarse a operarse cuando fue la indicación de la entidad; el segundo, porque abandonó el campo antes de tiempo ante la Real Sociedad, cuando el Sevilla jugaba con sólo nueve jugadores.

Esta es, en cualquier caso, la intención del Sevilla en estos momentos aunque hay varios peros. Es cierto que Isco era un futbolista que encajaba en los planes de Sampaoli, de su agrado, aunque tal y como están las relaciones en estos momentos se cree que su compromiso no será máximo y por eso se empuja hacia la puerta de salida. Pero cabe recordar que Isco firmó dos años de contrato este verano y no precisamente es uno de los sueldos pequeños del vestuario. Se redujo mucho su caché tras dejar el Real Madrid pero sigue siendo elevado.

Encontrar acomodo no será tarea sencilla aunque hay opciones interesantes: sin ir más lejos Lopetegui está ahora en el Wolverhampton. El Sevilla además espera poder percibir algo de su salida, un pellizco económico de la marcha del malagueño. En cualquier caso, la limpia que se debe producir es importante y alguno de los que están en la rampa de salida se pueden quedar a medio camino.