Ni Nike ni Adidas: la prenda deportiva que está arrasando entre los clientes es de Decathlon y no tiene rival

Durante años, cuando se hablaba de ropa deportiva, los nombres de Nike y Adidas aparecían casi de forma automática. Sin embargo, el mercado ha cambiado y los hábitos de compra de muchas consumidoras también. En este nuevo escenario, hay una prenda de Decathlon que está arrasando y que ahora está rebajada. Se trata de las mallas leggings acampanadas de algodón para fitness, un modelo de la marca Domyos que demuestra que no siempre hace falta recurrir a grandes firmas para encontrar algo que encaje con lo que se busca hoy en día.

Una de las claves de su éxito está en el diseño acampanado, un corte que durante años quedó relegado al recuerdo de otras décadas y que ahora vuelve con fuerza. La moda es cíclica y lo acampanado se abre paso tanto en prendas de calle como en ropa pensada para hacer ejercicio o moverse con comodidad. Este tipo de pantalón, más ajustado en la parte superior y abierto a partir de la rodilla, estiliza la figura y aporta un aire diferente frente al clásico legging ceñido que ha dominado los gimnasios durante tanto tiempo.

Decathlon ha sabido leer bien esta tendencia y adaptarla a una prenda pensada para el día a día. Estas mallas están confeccionadas principalmente en algodón, lo que les da un tacto suave y agradable, algo muy valorado por quienes priorizan sentirse cómodas durante horas. El pequeño porcentaje de elastano permite que acompañen el movimiento sin resultar rígidas, lo que las hace adecuadas tanto para actividades tranquilas como para sesiones más activas. Muchas usuarias destacan precisamente esa sensación de naturalidad al llevarlas puestas, sin notar presión excesiva ni incomodidades.

Las mallas acampanadas que arrasan en Decathlon

El auge de estas mallas no se explica solo por su diseño, sino también por cómo encajan en el estilo actual. Cada vez es más habitual mezclar prendas deportivas con ropa casual, y el corte acampanado es clave para ello. No son pocas las clientas que reconocen utilizarlas no solo para entrenar, sino también para salir a dar un paseo, hacer recados o incluso teletrabajar. Combinadas con sudaderas, camisetas amplias o zapatillas sencillas, se integran fácilmente en looks para el día a día.

A este éxito se suma ahora un factor clave, que es el precio. Actualmente, estas mallas acampanadas de Decathlon cuestan 11,99 euros, aunque hasta hace poco su precio era de 13,99 euros, por lo que la rebaja, aunque moderada, refuerza aún más su atractivo. Frente a leggings de marcas conocidas que pueden alcanzar cifras elevadas, este modelo de Decathlon es asequible y esto ha llevado a muchas a probarlas. En un momento en el que se mira con lupa cada gasto, encontrar una prenda bien valorada y a un precio ajustado es una gran noticia.

Estas mallas leggings acampanadas de Decathlon se han convertido en un claro ejemplo de cómo una prenda sencilla, bien diseñada y alineada con las tendencias actuales puede arrasar entre los clientes. El regreso de lo acampanado no es solo una cuestión estética, sino también una forma de renovar el armario deportivo con piezas que se adaptan al ritmo de vida actual.