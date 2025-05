Ni Iturralde salva al Barcelona

El Inter de Milán, un señor equipo, despertó del sueño a la pléyade de juveniles del Barcelona que murieron en la orilla. Los italianos, más adultos, con más experiencia y mas sincronizados después de cuatro años alimentando el proyecto nerazzurri, se llevaron el intercambio de golpes después de reflejar la virtud que le faltó a los azulgranas: oficio.

Los de Inzaghi, con menos foco mediático del que deberían, rebajaron la temperatura del partido en la prórroga y el Barcelona se quedó sin oxígeno. Resulta curioso que quede en vano una actuación individual como la de Lamine Yamal a lo largo de toda la eliminatoria. Sommer se encargó de negarle todo lo que intentó.

No obstante, como suele ser habitual en el equipo que cae eliminado a estas instancias de la Champions, la polémica cobra mayor importancia. Y en el Giuseppe Meazza, San Siro para la UEFA, hubo un caudaloso río de controversia. La primera, en el segundo gol del Inter, el de penalti de Lautaro cometido por Cubarsí. «Tiene razón. Es penalti, no toca el balón. Se lo saca Lautaro porque es un delantero top. Pone el pie entre el defensa y el balón», explicó Iturralde.

Lamine Yamal cayó dentro del área por una falta fuera de la misma, aunque, a juicio de Marciniak, la infracción fue dentro. El VAR corrigió y sacó fuera la acción. «Las zancadillas son diferentes de lo agarrones. Las zancadillas se pitan donde se hacen. Y si hay dos zancadillas, la segunda se pitaría si la primera tuviera incidencia. Se daría ventaja después de la primera y se pitaría la segunda en la que rematan al jugador», aseguró Iturralde en la SER.

Ni un gris cayó del lado del Barcelona

«Las jugadas 50-50 fueron todas para el Inter», dijo Flick tras acabar el partido. Y a las dos acciones mencionas todavía hay que añadir otras dos. Por un lado una mano de Acerbi. El defensa, tras intentar despejar en el suelo un balón del canario a Dani Olmo, acabó impactando con su brazo en el balón. Sin embargo, Szymon Marciniak no pitó nada y desde el VAR le dieron luz verde para que reanudara el juego. «Creo que viene de su propio pie, no hay nada», detalló Iturralde.

Y, la que probablemente sea la acción más reclamada por el Barcelona, la del tercer gol del Inter, precisamente de Acerbi. Dumfries y Gerard Martín pugnaron por el balón y finalmente se lo llevó el holandés, quien asistió al central convertido en delantero para la ocasión. Marciniak no señaló nada e Iturralde se postula de su lado. «Le pone un poco el pie y está muy blando, no hay nada», explicó el ex árbitro español.