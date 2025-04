Ni Decathlon ni Lidl: la mejor bicicleta del mundo está en Zara Home y no hay debate

Movimiento inesperado en el Grupo Inditex. Y es que Zara Home ha irrumpido en el mundo del ciclismo urbano al ofrecer la bicicleta Tokyobike, una joya del diseño japonés que redefine la movilidad en la ciudad. Este modelo, disponible por 1.000 euros en tiendas físicas o a través de su página web, no solo destaca por su estética minimalista y elegante, sino también por su funcionalidad y calidad excepcionales seún los expertos.

La Tokyobike que Zara Home comercializa es una versión elevada del modelo original Bisou, incorporando un manillar y un sillín de cuero en colaboración con la prestigiosa marca británica Brooks. Con un cuadro de acero Cr-Mo, transmisión Shimano de 7 velocidades y ruedas de 26 pulgadas, esta bicicleta ofrece una conducción ágil y cómoda, ideal para el entorno urbano. Además, su diseño permite la incorporación de accesorios como guardabarros, portaequipajes y cestas, gracias a los puntos de anclaje integrados en el cuadro. ​

Tokyobike, fundada en 2002 por Ichiro Kanai, se ha consolidado como la bicicleta urbana número uno en Japón. Su enfoque en combinar diseño, funcionalidad, ligereza y comodidad ha conquistado a ciclistas de todo el mundo. La marca cuenta con seis modelos para adultos y dos para niños, todos ellos caracterizados por su estética retro y minimalista. En 2021, Tokyobike fue galardonada con el premio Long Life Design, otorgado por el Instituto del Diseño de Japón, en reconocimiento a su diseño atemporal y duradero. ​

READY TO PLAY · BICYCLING. The Tokyobike brand bicycle—one of Japan’s most esteemed—resurfaces with this white steel edition for Zara Home.

