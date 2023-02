Neymar la vuelve a liar en París: McDonald’s y torneo de póker después de la derrota del PSG

El Paris Saint-Germain no pasa por su mejor momento. El conjunto parisino atraviesa uno de los peores momentos que se recuerdan con tres derrotas consecutivas, episodio que no ocurría desde hacía 12 años. La derrota en la ida de los octavos de final en la capital gala ha levantado ampollas y el equipo de Christophe Galtier está en el alambre. Sus jugadores estrella no dieron el do de pecho, especialmente Neymar Jr, que por si no fuera poco el mal partido realizado ante los bávaros, ha añadido más leña al fuego por el tren de vida que lleva.

En las últimas horas, el extremo brasileño fue cazado junto a sus amigos en un McDonald’s, cadena de restaurantes de comida rápida y que no se caracteriza por tener comida de lo más saludable. De hecho, fue Kylian Mbappé quien instó a sus compañeros a llevar estas semanas una forma de vida ejemplar y sana: «Es importante que tengamos buena salud. Que todos coman bien, y duerman bien. Eso es clave para que pasemos la eliminatoria». No obstante, el brasileño, tras la derrota no ha cumplido con ello.

Por si esto no fuera suficiente para el enfado de los aficionados del PSG, el ex del Barcelona estuvo presente en el European Poker Tour Paris, torneo de póker que se está disputando en la capital gala. Cabe destacar que Neymar es un reconocido amante del juego y, de hecho, tiene una mesa en su propia casa.

Ahora, los jugadores del PSG tiene tres semanas para encauzar el rumbo del equipo con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles de cara al trascendental y decisivo de vuelta de octavos de final ante el Bayern en Múnich. Muchos de los jugadores se juegan su futuro y otra precoz eliminación podría desencadenar una gran revolución desde Qatar.