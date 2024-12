Neymar destapa la persecución que sufrió en el PSG: «Querían pegarme»

Neymar Jr. ha destapado la persecución que sufrió durante su etapa en el Paris Saint Germain. El astro brasileño considera que «cruzaron los límites» y «hubo injusticia», aunque asegura que no tiene «ningún resentimiento» contra el club francés. El ex del Barcelona siente tristeza por la manera en la que le trató la afición, quienes llegaron a ir a su casa a insultarle e incluso querían pegarle, y considera que «fue injusta» su salida de París.

«Para mí hubo injusticia, porque siempre lo di todo en la cancha. No tengo ningún resentimiento, pero sí estoy un poco triste con la forma en que fui tratado por la afición, sobre todo cuando venían a mi casa, cuando querían invadir mi casa, insultarme o pegarme. Para mí cruzaron los límites», afirmó el atacante brasileño, que actualmente milita en el Al Hilal de Arabia Saudí.

Neymar terminó bastante mal con la afición del PSG y resaltó que «su relación ya no era respetuosa, mientras que yo siempre los respeté. Fue realmente una situación complicada. Al final me entristeció la forma en que me trataron, pero pasó. No tengo ningún resentimiento hacia el club, sólo tengo un poco de resentimiento hacia la gente que dirige el club y algunos de los aficionados».

El brasileño de 32 años estuvo seis temporadas en el club parisino, más que en el Barcelona, donde vivió momentos «muy bonitos» y «momentos tristes» durante sus seis temporadas en la capital francesa. Uno de esos momentos tristes fue su relación con la afición, según relata Neymar en una entrevista en Bartoli Time de RMC Sport: «El PSG es el club donde estuve más tiempo en mi carrera, seis años. Viví momentos muy bonitos, pero también momentos tristes. Y mi relación con la afición es uno de los momentos más tristes, lamentablemente. Pero a nivel deportivo fue el mejor fútbol que jugué».

Recuerdos imborrables

Ney tuvo algunos episodios inolvidables durante esos seis años en el PSG, como cuando jugaron la primera final de la Liga de Campeones de la historia del club: «No podemos olvidar que llevamos al club a su primera final de Champions. Lamentablemente, no ganamos, pero eso es parte del fútbol. No siempre puedes ganar. El PSG tenía el objetivo de llegar a la final y lo conseguimos. Además, el club todavía tiene este objetivo y está totalmente comprometido en ello. Me hubiera gustado haber ganado con el PSG porque ganar una Champions es como ganar un Mundial con tu país».

Sobre su marcha de París para emprender una nueva aventura en Arabia Saudí, el delantero brasileño explicó: «Decidí dejar el PSG y llegó esta oferta para incorporarme al Al Hilal. La recibí justo después de marcharme, porque sencillamente no era feliz allí en el PSG. El club y el entrenador ya no contaban conmigo. Ya lo habían hablado conmigo, así que tuve que tomar una decisión. Y me gustó la oferta del Al Hilal. Conocí el club, la cultura local y la liga. Me sorprendió mucho mi acogida aquí y la amabilidad de los aficionados. La liga se está desarrollando, y nuestro equipo también, y mi familia y yo estamos seguros de haber tomado la decisión correcta».