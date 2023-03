El hijo de Enríquez Negreira realizó muchos informes arbitrales al Barcelona a cambio de ingentes cantidades de dinero y uno de ellos tuvo que ver con el Clásico disputado en el Camp Nou el pasado 6 de mayo de 2018. Un partido que dejó al Real Madrid fuera de la Liga tras concluir iguales a dos tantos y que tuvo una gran polémica arbitral con Hernández Hernández como protagonista. Javier Enríquez Romero, que por entonces realizaba informes antes y después de los partidos, resaltó los graves errores del árbitro canario en un partido de infausto recuerdo para el madridismo.

No fue el mayor escándalo arbitral, pero ese partido sigue en la memoria de los aficionados del Real Madrid. Fue el duelo del empate a dos tantos en el que Luis Suárez anotó después de una clara falta sobre Varane que el árbitro no señaló y que, con 2-2 en el marcador, no señaló un clarísimo penalti de Jordi Alba sobre Marcelo. Todos estos hechos fueron reconocidos por el hijo de Negreira en uno de sus famosos informes donde valoraba las actuaciones de los colegiados.

El escándalo en este Clásico de mayo de 2018 comenzó en el minuto 31 de partido, con 1-1 en el marcador, cuando Jordi Alba agarró del cuello a Luka Modric. La agresión del Barcelona quedó impune, ya que todo se quedó en una advertencia de Hernández Hernández. En su informe elaborado después del partido, el hijo de Negreira deja claro que el árbitro canario del Clásico debió señalar la «tarjeta amarilla, como mínimo».

Pero, lo mejor estaba por llegar para el Barcelona. Tras el paso por los vestuarios, el equipo por entonces dirigido por Ernesto Valverde (reconoció no ver ningún informe) se adelantó en el minuto 52 después de que Hernández Hernández validara un gol de Messi en una jugada que arrancó con una clara falta del Luis Suárez sobre Varane.

La jugada es de sobra conocida por todos, al igual que las quejas de un Zidane al que el cuarto árbitro le reconoció que había sido infracción del ariete culé. Y es que Hernández Hernández desoyó a su cuarto colegiado, Ricardo Escudero Marín. El gol subió al marcador. Para el hijo de Negreira (y para el resto del mundo), Suárez cometió falta y el tanto no debió subir al marcador.

Y hubo más. Con iguales a dos tantos en el marcador, y pocos minutos después de que marcara Bale el empate en el Camp Nou, Hernández Hernández no señaló un claro penalti cometido por Jordi Alba sobre Marcelo. El lateral culé propinó una clara patada al madridista dentro del área que quedó impune porque el colegiado canario no lo consideró oportuno.

Influencia de los Negreira

Javier Enríquez Romero demostró la influencia de los Negreira, padre e hijo, en el informe que hizo posterior al partido, por el que cobró del Barcelona. El hijo del ex número dos de los árbitros percibía alrededor de 7.000 euros al mes por estos textos según el sumario al que ha podido tener acceso OKDIARIO. En el mismo también se pueden comprobar los informes de un partido que acabó en escándalo arbitral.

Curioso también es cómo resumió Negreira Junior las entradas más polémicas del Clásico. La primera agresión de Jordi Alba, el hijo del ex asesor del Barcelona afirmó que «empuja del cuello a Modric que se le encara». Más claro fue en el gol de Messi que no debió subir al marcador por «la patada de Suárez a Varane para llevarse el balón en el inicio de la jugada del gol». Javier Enríquez Romero también dejó constancia de la «patada de Jordi Alba que falla al balón y golpea a Marcelo» en el claro penalti del defensa del Barcelona.

El hijo de Negreira, en el informe, dejó constancia de las acciones más polémicas y que todo estaba atado y bien atado durante el periodo en el que el club culé contrató los servicios del número dos de los árbitros en España.