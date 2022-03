El comienzo de temporada de Rafael Nadal resulta encomiable y es, números en la mano, inmejorable. Pese al lapsus sufrido ante Sebastian Korda, que necesitó de una de las mejores remontadas de su carrera para solventar, el manacorense acumula ya 16 victorias en un 2022 en el que no conoce la derrota. Sin embargo, la precipitación no envolverá a Rafa ni a su entorno, y por ello mantienen su propio plan para mantenerse en la mejor forma posible en un tramo clave de la temporada.

En la misma dirección responde la última decisión anunciada por Nadal y tomada días antes a falta de confirmación oficial. El manacorense renuncia a disputar el Masters 1000 de Miami, considerando suficiente su gira americana con los torneos de Acapulco e Indian Wells y sabedor de que no puede sobrecargar su físico antes de la llegada de la gira primaveral de tierra batida, donde está inscritos en todos los grandes torneos y asoma el objetivo principal de la temporada, que no es otro que la reconquista de Roland Garros.

La noticia, oficial de la baja de Nadal en Miami se conoció incluso antes del sobresaltado debut del balear en Indian Wells. De ello se confirma la estrategia prevista de no disputar los dos primeros Masters 1000 de la temporada y también la de no esperar al resultado del primero para decidir sobre el segundo. Aunque pudiera parecer lógico, la prioridad no está en sumar una serie de puntos entre Indian Wells y Miami, sino en llegar con el tiempo suficiente para cambiar el chip y la planificación y adaptar el tenis al 100% en la tierra batida, la auténtica especialidad de Nadal.

Una vez finalizado Indian Wells, Nadal regresará a Europa y se entrenará junto a su equipo ya en pistas de arcilla, donde hasta el mes de junio competirá con grandes objetivos a los que, en su totalidad, arribará como máximo favorito. La primera parada está en Montecarlo, desde el 10 de abril, donde Rafa sólo defiende los cuartos de final de 2021, donde cayó de forma inesperada ante Rublev.

La tierra prometida de Nadal

Esta será una gran oportunidad para sumar puntos antes de volar a Barcelona, la semana siguiente, e intentar revalidar el título en el Trofeo Conde de Godó, en la pista central que lleva su nombre dentro de un torneo que ha conquistado hasta en 12 ocasiones, la última en una final épica ante el griego Stefanos Tsitsipas, decidida tras más de tres horas y media de duelo en la Ciudad Condal.

Dos semanas de tenis y máximo desgaste, si los resultados acompañan, bien justifican el descanso que se tomará Nadal en tiempo de Miami tras disputar Indian Wells, pero el plan va más allá debido a los dos Masters 1000 restantes de la gira, en Madrid –1 al 8 de mayo– y Roma –8 al 15 de mayo–, donde se espera a un Rafa ya en último pico antes de la llegada de Roland Garros, donde durante dos semanas se esperará a conocer si el español puede aumentar la brecha histórica y hacerse con su decimocuarta Copa de los Mosqueteros y 22º Grand Slam en París.