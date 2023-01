Rafa Nadal debutó con victoria ante Jack Draper en el Open de Australia 2023 y el tenista balear mostró su satisfacción minutos después de su primera victoria del año ante los medios de comunicación. Sobre su actual estado físico, el mejor de todos los tiempos también dejó claro que está bastante más delgado que en los últimos años.

Momento de forma

«Estoy bastante más delgado de lo que he estado los últimos años. He hecho esfuerzos por ahí y trabajo para que haya resultados».

Debut con victoria

«Estoy contento de volver aquí con victoria y espero que me ayude. Si ponemos en perspectiva todo lo que he pasado los últimos seis meses ha sido un inicio muy positivo. El rival no era el adecuado para empezar con un nivel lineal porque no iba a tener el control del partido. Nadie hubiese querido esta primera ronda».

Rival duro

«Tiene potencial y seguro que le veremos logrando buenos resultados aquí en Australia en un futuro».

Familia en Australia

«Ser padre cambia la vida a todo el mundo y es una de las cosas más bonitas. Disfruto de este momento. Los tengo aquí en Australia (su mujer María y su hijo Rafael) y me ayuda mucho. No me imagino siendo padre y estando lejos de casa. No sabía cómo iba a reaccionar si pasaba un mes sin ellos y si iba a perder la concentración».