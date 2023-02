Nadal confirma su ausencia en Indian Wells y Miami

Rafa Nadal ha confirmado que no estará en los torneos de Indian Wells ni Miami, antes de producirse el inicio de los torneos de tierra batida. Así lo ha hecho oficial en un breve comunicado a través de sus redes sociales. El balear, que cayó lesionado en segunda ronda del Open de Australia el pasado mes de enero, continua con su proceso de recuperación e, incluso, ya se le ha podido ver realizando sus primeros entrenamientos sobre la arcilla.

«Hace tiempo que no me pongo en contacto con vosotros», comenzaba dirigiéndose a sus aficionados. «Tomé mi tiempo libre, comencé la rehabilitación, el gimnasio y la fisioterapia según las instrucciones de los médicos. Preparándonos para volver en las mejores condiciones», añadió en un texto acompañado de un video en el gimnasio.

«Estoy triste porque no podré competir en Indian Wells ni en Miami. Muy triste por no estar allí. Echaré de menos a todos mis fans estadounidenses, pero espero verlos a finales de este año durante la gira de verano», zanjó el tenista español.

