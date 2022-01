Rafa Nadal ha hecho historia al conseguir su Grand Slam número 21 después de una batalla infernal frente a Medvedev. El mundo entero se ha rendido ante la barbaridad que ha logrado el mejor tenista de todos los tiempos. No sólo el público de la Rod Laver Arena iba con él, también tenía el apoyo de toda España y de medio mundo.

El español sufrió de lo lindo para ganar un encuentro que se le puso muy cuesta arriba, tuvo que remontar dos sets en contra ante un tenista que no mostraba ni un resquicio en su juego. Una vez más, Nadal volvió a dar una lección de superación. Con una lesión crónica en el pie que habría retirado a cualquiera menos a Rafa, el manacorense regresó a las pistas pese a que la sombra de la retirada había rondado por su cabeza.

Ni él mismo se esperaba llegar a una final y mucho menos ganarla, pero por algo es el mejor de la historia. No sólo ha conseguido sobreponerse a todos los problemas de lesiones sino también a una durísima batalla contra el número dos del mundo, y gran favorito al título. Este partido será recordado como una de las victorias más épicas de Nadal.

Incluso sus rival en la lucha por ser el más grande de la historia, Roger Federer y Novak Djokovic le escribieron un emotivo mensaje en redes sociales. En primer lugar fue el suizo quien se rindió a su «amigo y gran rival», del que dice que es «una inspiración» para él: «¡Qué partido! A mi amigo y gran rival Rafael Nadal. Felicidades, de corazón, por convertirte en el primer hombre en ganar 21 Grand Slams. Hace unos meses bromeábamos con que ambos estábamos en muletas. Increíble. Nunca subestimen a un gran campeón. Tu enorme ética de trabajo, dedicación y espíritu de lucha son una inspiración para mí y muchos otros en todo el mundo. Estoy orgulloso de compartir contigo esta era y me siento honrado de desempeñar un papel para impulsarte a lograr más, como has hecho tú por mí durante los últimos 18 años. Estoy seguro de que tiene más logros por delante pero ahora disfruta este».

Por su parte, el serbio fue más formal y simplemente le felicitó por el título y su espíritu de lucha: «Enhorabuena a Rafa Nadal por su 21º Grand Slam. Un logro increíble. Siempre es impresionante el espíritu de lucha que prevaleció otra vez. Enhorabuena. Medvedev lo dio todo y jugó con la pasión y determinación que se espera de él».

Clubes de fútbol, deportistas como Pau Gasol o Marc Márquez fueron algunos de los que se rindieron ante la calidad del balear. «Madre mía qué brutalidad. Qué entrega, qué mente, qué garra, qué REFERENCIA, qué de todo. A tus pies Rafael Nadal», puso Marc Márquez. «21 Grand Slams, que no son nada comparado con el legado que agrandas día a día. Enhorabuena, Rafael Nadal», asegura Gasol que acompaña el mensaje con el emoticono de la cabra que en inglés es GOAT se utiliza para definir al mejor de todos los tiempos (Greatest Of All Times).

El Real Madrid, club del que es seguidor Nadal, también se sumó a esta lista de reacciones: «¡Enhorabuena por tu gigantesca victoria en el Open de Australia, Rafael Nadal, tu histórico Grand Slam número 21! Estamos orgullosos de que un gran madridista como tú y socio de honor de nuestro club sea una leyenda del deporte y el tenista más grande de todos los tiempos».

Otro de los que se rindió al tenista español fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: ¡Eres el más grande, Rafael Nadal!». El presidente no desaprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras. Otra de las personalidades del mundo de la política que se deshizo en elogios hacia el 21 veces ganador de Grand Slam fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: «Es de otro planeta, es español».

Toni Kroos, futbolista alemán del Real Madrid, también felicitó a Nadal por su triunfo con un mensaje escueto pero muy claro: «Rafael Nadal. Este es el tuit». Casillas, por su parte, expresó su admiración por el balear: «Qué bestialidad Rafael Nadal. Gracias por tanto, leyenda. El mejor»

La Casa Real también se pronunció en redes sociales ante la épica victoria de Rafa Nadal. «Rafa, se nos acaban los calificativos. No hay obstáculos para quien no tiene límites. El mejor tenis del mundo, lo representas tú», afirmó la cuenta oficial.