Ilias Chair es un joven jugador de 26 años nacido en Bélgica pero de orígenes marroquíes, de ahí sea internacional con los Leones del Atlas. El ahora futbolista del Queen Park Rangers es noticia estos días por algo que nada tiene que ver con el fútbol y los terrenos de juego, sino porque ha sido condenado a un año de cárcel por romperle el cráneo a un chófer con una piedra.

El jugador ha sido condenado por una agresión que cometió hace ya cuatro años, antes incluso de disputar el Mundial de Qatar 2022 con Marruecos. Una sentencia que han hecho pública en Francia, lugar donde sucedieron los hechos, y por la que se han conocido sus consecuencias legales para el futbolista, al que le ha caído un año de prisión por lo ocurrido. Fue en el año 2020 cuando decidió disfrutar de sus vacaciones en Bazeilles, y allí quisieron probar una experiencia en kayak, junto a su hermano Jabeur y con un grupo de amigos.

Sin embargo, la aventura no terminó tan bien como el propio jugador hubiera imaginado. Una mujer quiso entrar la primera en el autobús que les había llevado al lugar donde habían disfrutado del viaje en kayak, y una fuerte discusión acabó en una pelea en la que se unieron otras personas que esperaban en la cola, entre las que estaba la víctima. La tensión creció y la conversación dio paso a los golpes cuando Ilias Chair cogió una piedra y golpeo a Niels, el afectado, en la cabeza.

Le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, Ilias Chair a été condamné à 2 ans de prison dont 1 an ferme par la justice belge avec une indemnité à plus de 15 000 euros de dommage et intérêt a la victime.

Les faits remontent à l’été 2020, à la suite d’une bagarre. Selon le… pic.twitter.com/QZi8RL9nOh

