El deporte colombiano se encuentra de luto por la muerte de Jorge Humberto Zambrano, un triatleta que participaba en una competición en San Andrés cuando perdió la vida, concretamente fue en el triatlón llamado Xseries Tri Fest que se llevó a cabo el domingo 17 de marzo donde el deportista de 34 años tuvo que ser rescatado del mar. Según las versiones preliminares, presentó problemas a unos trescientos metros antes de terminar la competición en aguas del Caribe.

Según las autoridades, una moto de agua que la organización contrató para los primeros auxilios habría intentado ayudarlo antes de terminar la prueba de natación, pero Jorge Humberto Zambrano decidió seguir compitiendo hasta que perdió el conocimiento. Cuando los cuerpos de socorro llegaron al sitio, el colombiano ya estaba sin vida, flotando en el mar.

«Con profunda tristeza lamentamos informar el fallecimiento de Jorge Zambrano Tole uno de nuestros triatletas, durante la competencia de Trifest 2024 en San Andrés. En nombre de la Federación Colombiana de Triatlón y de Xportiva, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y seres queridos del atletas. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales para tener claridad sobre las circunstancias que rodean este trágico incidente», lamentó la federación nacional.

La familia se pronuncia

Liz Dayán Clavijo, esposa del deportista fallecido, compartió un vídeo en sus redes sociales en el que dio su opinión de los hechos, al mismo tiempo denunciando negligencia por parte de los organizadores de la prueba. «Mi esposo falleció el día de ayer. Según la necropsia por ahogamiento. Son momentos dolorosos para mi familia, pero en parte todo ha aumentado por toda la situación de negligencia por parte de la empresa Xportiva y la Federación de Atletismo. Tengo el testimonio de 30 o 35 personas que participaron en la competencia. El proceso también está en Fiscalía. Me hablan de todo lo que aló en la competencia», comenzó.

«A mi esposo no lo atendió nadie de Xportiva porque no había nadie. Las personas que lo atendieron no eran parte de la organización, no había desfibrilador no elementos para darle atención, solo había un botiquín para raspaduras. La ambulancia no la trajo Xportiva, la pidieron las personas que lo atendieron», añadió su mujer.

Por su parte, Carlos Humberto Zambrano, padre del deportista, dijo que a nadie aún de la organización les ha dado una explicación. De hecho, manifestó también que durante el percance nadie del evento habría ayudado a rescatar a su hijo. «Lo hicieron dos personas en una kayak de la región. No hubo una atención adecuada de paramédicos, no había quién estuviera cuidando a los competidores y la ambulancia tardó en llegar 10 minutos».

E insiste en que no murió de un infarto, sino por ahogamiento. «Murió ahogado. Mi hijo se perdió en el mar. Mi hijo tenía un reloj inteligente y la distancia que nadó fue el doble de la que debía cubrir. Mi hija y mi nuera viajaron el domingo. Nadie les brindó un apoyo para diligencias en la Fiscalía. Es muy triste como padre de familia ver tanta indolencia con un hijo».