Muere a los 37 años Joana Neves, nadadora brasileña y campeona mundial

La nadadora brasileña Joana Neves Peixinha, ganadora de cinco medallas en los Juegos Paralímpicos y quince en Mundiales, murió este lunes a los 37 años víctima de una «parada cardiorrespiratoria», según comunicó su club deportivo. Neves, que fue campeona mundial y panamericana en la última década, se encontraba en São Paulo para someterse a una batería de exámenes después de haber presentado diversos «episodios de convulsión», informó la Sociedad Amigos del Deficiente Físico de Rio Grande do Norte.

En la noche del domingo se empezó a sentir mal en el Centro de Entrenamiento Paralímpico e ingresó en un hospital de la región, donde falleció por causa de una «parada cardiorrespiratoria». Natural de Natal, capital de Rio Grande do Norte, en el empobrecido noreste brasileño, Joana Maria Jaciara Neves, más conocida como Joaninha o Peixinha, nació con acondroplasia, alteración genética que afecta al crecimiento de los huesos.

Joana Neves entró en el mundo de la natación a los 10 años por recomendación médica y empezó a competir a los 13 para convertirse «en una de las principales representantes de Brasil» en su categoría. Con apenas 14 años participó en su primera competición internacional. A lo largo de su exitosa carrera conquistó quince medallas en los Mundiales entre 2013 y 2022. En el último que disputó, en la isla de Madeira (Portugal) en 2022, ganó cuatro medallas y rompió dos récords. En 2020, además, fue votada como la «mejor nadadora paralímpica de Brasil en el mejor trofeo de natación», según han recordado desde Sadef-RN.

También estuvo en tres Paralimpiadas, en las que logró colgarse cinco metales: dos de plata y tres de bronce en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. El presidente del Comité Paralímpico Brasileño, Mizael Conrado, afirmó que están «consternados» por la muerte de Neves. «Tanto carisma fuera de las piscinas, tanta determinación cuando entraba en el agua para representar a nuestro país, a Rio Grande do Norte, a sus amigos y a su familia. Cuánta gente se enorgullecía con los logros de Joaninha y cuántas alegrías nos dio. Era una gran atleta», manifestó en un comunicado. Su club también lamentó el fallecimiento de la nadadora brasileña y decretó luto oficial en la organización.

We mourn the loss of a champion💔

🏊Brazilian swimmer Joana Neves ‘Peixinha’, with 5 medals at the Paralympic Games and 15 at World Championships, left us at the age of 37. Her legacy in sport and her inspiring spirit will live forever.

Rest in peace, Joana 🌟🕊️ pic.twitter.com/d372xgeXvb

— Nautical Channel TV (@NauticalChannel) March 19, 2024