Muere misteriosamente con 32 años Ronald Powell, conocido jugador de la NFL

Noticia trágica en el mundo del fútbol americano. Muere Ronald Powell, ex jugador de la NFL cuya vida se apagó a la temprana edad de 32 años este martes 16 de enero. El triste fallecimiento fue anunciado por Junior Galette, su ex compañero universitario, a través de las redes sociales, aunque aún no se ha esclarecido la causa de la muerte.

Galette compartió un emotivo mensaje desde su perfil despidiendo al que fue más que un amigo para él:»Te recordaré siempre, hasta que nos encontremos de nuevo. Un padre ejemplar, un hermano respetado y un hijo amoroso. Lamento informar al resto del mundo que Ronald Powell nos dejó hoy». La Fraternidad de Ex Jugadores de la NFLPA también expresó su pésame: «Hoy lamentamos la pérdida de Ronald Powell, un padre, un hermano y un hijo amado y apreciado por muchos».

Ronald Powell inició su trayectoria como jugador de fútbol americano en la Rancho Verde High School de California, destacándose por su versatilidad como ala defensiva, apoyador y ala cerrada. Su último año en la escuela secundaria fue notable, con estadísticas impresionantes que le valieron el estatus de cinco estrellas y el reconocimiento como el mejor jugador de su clase de reclutamiento.

A pesar de sus logros iniciales, Powell enfrentó adversidades debido a lesiones, incluyendo dos ligamentos cruzados desgarrados durante su etapa universitaria con los Florida Gators. A pesar de estos desafíos, contribuyó con 11 capturas, dos pases desviados y un balón suelto forzado durante tres temporadas.

Los New Orleans Saints lo seleccionaron en la quinta ronda del Draft de 2014, y jugó 14 partidos durante su temporada de novato. Posteriormente, tuvo breves períodos con los Tampa Bay Buccaneers, Seattle Seahawks y Chicago Bears, pero no volvió a participar en la NFL después de dejar Nueva Orleans.

La causa de la prematura muerte de Ronald Powell sigue sin revelarse ya que Galette decidió no proporcionar detalles en su mensaje. El viaje de Powell en el fútbol comenzó en Rancho Verde High School en California, donde demostró su versatilidad jugando como ala defensiva, apoyador y ala cerrada.

A pesar de ser una promesa del fútbol americano, una grave lesión le hizo desaparecer del deporte profesional. El 21 de septiembre de 2016, Powell fue contratado por los Chicago Bears, pero, el equipo lo dejó en libertad en diciembre. Ese mismo mes, firma con los Seattle Seahawks, pero como parte del equipo de práctica.

En 2019, con una carrera trancada por la lesión, Powell firma con los Orlando Apolos de la Alliance of American Football, sin embargo, fue colocado en la lista de transferidos o lesionados. Finalmente, tuvo que retirarse del deporte profesional sin poder demostrar lo buen jugador que era debido a sus problemas físicos.

I Love You Forever till we meet again an EXCELLENT FATHER Respected Brother and a Loving Son I am saddened to shared with the rest of the world that Ronald Powell Transitioned Earlier today. REST IN POWER RONALD POWELL ….. pic.twitter.com/Rx9dS7J4S5

