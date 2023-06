Muere un jugador de rugby en Las Vegas celebrando una despedida de soltero

Conmoción y luto en Inglaterra. Chris Mogan, jugador de rugby de 32 años natural de West Yorkshire, ha muerto atropellado por un camión mientras celebraba una despedida de soltero en Las Vegas. El joven y su grupo de amigos intentaban cruzar una autopista muy transitada a las 5 de la mañana con la mala suerte de que fue atropellado.

Chris, aficionado del Leeds United inglés y jugador de rugby en el equipo amateur Westgate Common, fue atendido rápidamente por testigos y policías, pero murió en la carretera debido a los fuertes traumatismos que le produjo el atropello. «Sufrió heridas catastróficas y murió en el impacto», dice la policía de Estados Unidos, donde viajó con el resto amigos para la despedida de soltero de uno de ellos.

Su familia está rota de dolor

Una trágica noticia que en su círculo más cercano todavía ni se creen. Georgia Cooke, su novia, sigue en estado de shock: «Ni siquiera tengo palabras para decir cómo me siento en este momento. No puedo creer que esté escribiendo esto, siento mucho que te haya pasado esto. Teníamos tantos planes para nuestro futuro. Estoy tan desconsolada… Eres tan, tan amado por todos, espero que te hayas dado cuenta de eso. Realmente no sé qué voy a hacer sin ti, me siento tan perdida, me trajiste tanta felicidad».

Sus hermanos también están devastados: «Me está rompiendo el corazón escribir esto. Simplemente no parece real y no creo que lo sea nunca, mi hermano, mi mejor amigo. Mi vida nunca volverá a ser la misma, realmente eras uno en un millón». Su club de rugby, el Westgate Common, publicó un comunicado: «Chris era genuinamente único, con un aura a su alrededor donde quiera que fuera. Como seguidor leal, patrocinador, jugador y amigo de Westgate, siempre estará con nosotros». Sus colegas de Find My Car rindieron homenaje a su «entusiasmo ilimitado, dedicación inquebrantable y optimismo contagioso».