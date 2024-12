El Barcelona ha comunicado este lunes, 30 de diciembre de 2024, el fallecimiento de uno de los jugadores más míticos de su historia. Ha muerto Hugo Sotil, más conocido como el ‘Cholo’, a sus 78 años. Nació en Perú y fue uno de los mejores jugadores sudamericanos en aquellos años. Jugó en la entidad azulgrana durante tres temporadas, entre los 1973 y 1976.

«El FC Barcelona lamenta la muerte de Hugo Sotil, jugador azulgrana entre el 1973 y el 1976, y quiere expresar su pésame a la familia y amistades. Descanse en paz, Cholo», publicó este lunes la entidad culé a través de sus redes sociales.

Junto a Rexach, Asensi, Cruyff o Marcial, el ‘Cholo’ ganó la Liga del 73/74 con el Barcelona. Su nombre se llegó a corear en las gradas del Camp Nou y era uno de los jugadores más queridos por los aficionados blaugranas en aquellos años. Una de sus temporadas se la pasó en blanco por el fichaje de Neeskens, y su doble nacionalidad llegó más tarde de lo esperado. Llegó a Barcelona procedente del Municipal de Lima y en 1977 fichó por la Alianza de Lima, dejando su sello en la historia del club culé.

Comunicado del Barcelona

Este lunes 30 de diciembre, ha muerto Hugo Sotil. Nacido en Ica (Perú) el 18 de mayo de 1946, fue considerado uno de los mejores jugadores sudamericanos de su tiempo. El popular «Cholo» robó el corazón de los aficionados azulgranas de su época. Delantero hábil, escurridizo, valiente e intuitivo, su juego siempre era sinónimo de espectáculo.

Procedente del Municipal de Lima, en su primera temporada jugó todos los partidos de la legendaria Liga 1973/74, haciendo auténticas maravillas junto a figuras como Rexach, Asensi, Cruyff y Marcial. Durante mucho tiempo se escuchó en las gradas del Camp Nou el cántico «Cholooo, Cholooo» entonado en su honor. Todo el mundo recuerda esa entrañable anécdota sucedida cuando el Barça ganó la Liga en el Molinón. Aquel 7 de abril de 1974, Sotil llamó a su madre desde los vestuarios para decirle una frase que pasó a la historia culé: «¡Mamita, campeonamos!».

Desgraciadamente, al año siguiente se lo pasó en blanco, ya que el fichaje de Johan Neeskens le imposibilitó para jugar mientras no obtuviera una doble nacionalidad que tardó mucho más de lo previsto. Por fin, en la temporada 1975/76 pudo disputar de nuevo partidos oficiales con el Barça, pero ya no volvió a ser el mismo. En 1977 fichó por la Alianza de Lima.

El 17 de mayo de 1984 se le rindió un homenaje al Miniestadi con un partido de veteranos entre el equipo de 1974 y una selección sudamericana. Al finalizar el encuentro, pronunció estas emotivas palabras: “Desde que me fui del Barça estaba esperando ese momento. Me gusta Barcelona, ​​la amabilidad de sus gentes, el cariño de su afición”.

Décadas después, el 30 de octubre del 2014, Sotil volvió a hacer profesión de fe azulgrana desde Lima: «Todo ese cariño que me brindó la gente del Barça no puede olvidarse. El día que me muera, espero que me entierren con la camiseta del Barcelona». El pasado noviembre el Cholo visitó la que siempre fue su casa coincidiendo con los actos de celebración del 125 Aniversario del Club.