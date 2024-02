Muere con 21 años Bryce Stanfield tras colapsar durante un entrenamiento

Luto en Estados Unidos. Bryce Stanfield, jugador de fútbol americano que jugaba en el equipo de la Universidad de Furman, murió a los 21 años este viernes, dos días después de sufrir una emergencia médica durante un entrenamiento, un colapso que ha acabado costándole la vida de manera prematura.

El tackle defensivo junior murió «rodeado de su familia y la familia universitaria de Furman», escribió la presidenta de la universidad, Elizabeth Davis, en una carta a la comunidad. Bryce Stanfield fue llevado a un hospital y colocado en soporte vital después de colapsar durante la sesión de entrenamiento, dijo Davis.

Los entrenadores de Stanfield le dijeron a Fox Carolina que su participación en los entrenamientos estaba limitada por una distensión en la espalda que sufrió antes de que comenzaran las prácticas. Según los informes, tenían al tackle defensivo en rehabilitación por la lesión y no tenían conocimiento de ningún otro problema médico.

Su entrenador en Furman, Clay Hendrix, emitió un comunicado sobre Stanfield el viernes. «Estamos desconsolados sin medida por el repentino fallecimiento de Bryce y pedimos que todos, ante todo, levanten a sus padres, Fred y Teri Stanfield y su familia, en oración en este día y en los días venideros», dijo Hendrix. «Fue una parte muy importante de quiénes somos como programa y escuela, y fue fundamental en nuestro éxito en el campo de fútbol y al brindar su tiempo para llegar a nuestra comunidad. En todos los sentidos fue el mejor representante que pudimos tener», añade.

Al llegar a Furman a través de Acworth, Georgia, Stanfield estaba estudiando Ciencias de la Salud y planeaba asistir a la Escuela de Odontología después de graduarse. Se le otorgó su título de Licenciado en Ciencias con honores magna cum laude durante una ceremonia el viernes a la que asistieron su familia, compañeros de equipo y entrenadores, según un comunicado de la universidad.

Stanfield jugó en los 13 partidos de Furman la temporada pasada, registrando 13 tacleadas en total, cuatro tacleadas para pérdida y 2.5 capturas. Ayudó a los Paladins a conseguir un récord de 10-3 y el título del campeonato de la Conferencia Sur de 2023.

La Conferencia Sur y el corredor senior de Furman, Dominic Roberto, publicaron publicaciones conmemorativas en las redes sociales para honrar a Stanfield el viernes. Además de sus contribuciones en el campo, Stanfield fue incluido en el Equipo Académico de Otoño de SoCon 2023 y sirvió en los Hombres Distinguidos del Cuerpo de Servicio Heller de Furman. Además, la universidad dijo que ofreció su tiempo como voluntario para visitar a los pacientes en el Hospital Infantil de Greenville y disfrutó leyéndoles a los niños en las escuelas locales.

Please pray for the Stanfield family🙏🏾 Go hug your loved ones and don’t be afraid to say I love you! Bryce was a one of a kind teammate, man, and brother…we’ll never forget your impact bro❤️ Until we meet again🕊️ #StanfieldStrong https://t.co/b6oxvbRGnD

— Dominic Roberto (@dominicroberto_) February 9, 2024