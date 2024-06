Muere a los 18 años el kitesurfista JJ Rice semanas antes de participar en los Juegos Olímpicos

El mundo del kitesurf está de luto a nivel global, y en especial Tonga, pequeño país de Oceanía ubicado en la Polinesia, al este de las islas Fiyi, que comprende 169 islas, la mayoría deshabitadas. JJ Rice, que iba a debutar este verano en los Juegos Olímpicos de París 2024, murió este sábado a los 18 años debido a un trágico accidente de buceo, sufriendo un desvanecimiento en aguas poco profundas.

Según declaraciones de su propio padre, Darren Rice en medios locales, el joven kitesurfista estaba practicando apnea desde un barco en la isla de Ha’apai, en Tonga, cuando murió a causa de un desvanecimiento en aguas poco profundas. Fueron otros buceadores los que encontraron su cuerpo debajo de la embarcación e intentaron reanimarle sin éxito. Lily, su hermana, le dedicó unas emotivas palabras en las redes sociales, lamentando la muerte del «hermano más increíble del mundo». «Era un kitefoiler increíble, habría llegado a los Juegos Olímpicos y habría salido con una gran medalla brillante», escribió.

«Ni siquiera sé qué decir, no sé qué hacer ni qué pensar. Extraño a JJ increíblemente, estoy en shock, todavía no puedo creerlo y a todos los que amamos a JJ durante tanto tiempo nos tomará sentirnos bien nuevamente. Haré todo lo posible para utilizar lo que él me enseñó para ser tan increíble como él».

En declaraciones al medio de comunicación local Matangi Tonga Online, el padre de JJ recordó cuando su hijo, a los 15 años, arriesgó su vida para salvar a 18 personas después de que su ferry volcara en el mar frente a Faleloa en 2021. Después de dedicarse al kitefoil desde pequeño, el deportista entrenó recientemente en Italia en su intento por llegar a los Juegos Olímpicos del próximo mes, y también compitió en el Campeonato Mundial de Fórmula Kite 2024 en Hyères, en el sur de Francia, a principios de este año.

JJ Rice nació en Estados Unidos, de padres británicos, pero creció en Ha’apai y había representado a Tonga durante varios años en eventos internacionales de kite foiling, que es una modalidad similar al kitesurfing. El joven iba participar en los Juegos de París de este verano, que se disputan del 26 de julio al 1 de agosto, en el que hubiera sido su debut olímpico, pero este trágico suceso ha acabado con su vida poco antes de la gran cita.

