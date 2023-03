Mourinho se encaró con el presidente de la Lazio: «¿Qué co… miras?»

José Mourinho se enzarzó con el presidente de la Lazio al término del derbi romano que el pasado fin de semana se disputó en la Serie A. El técnico de la Roma se encaró con el dirigente después de perder por la mínima el partido ante su rival de la capital. Los ánimos estaban más que encendidos, puesto que el encuentro acabó con polémica y expulsiones, y cuando ambos se encontraron en el túnel de vestuarios, saltaron chispas.

Los jugadores y cuerpo técnico de la Lazio celebraron la victoria en la puerta del vestuario romanista, cuando normalmente no pasan por delante al retirarse del terreno de juego. Eso provocó una tangana en el túnel entre Luis Alberto y Romagnoli y el central giallorossa Mancini, en la que también intervino Tiago Pinto, el director deportivo de la Roma.

Fue entonces cuando apareció Mourinho, que se encontró con el presidente de Lazio, Claudio Lotito. El portugués, que no pudo sentarse en el banquillo por sanción, estaba enfadado después de la derrota de su equipo y se dirigió directamente al dirigente con un «¿qué cojones miras?». Lotito no dudó en responderle: «¿Qué cojones miras tú? Soy el presidente de la Lazio y esta es mi casa. El que no tendrías que estar aquí eres tú, que estás sancionado».

Después del enganchón entre jugadores, los ánimos volvieron a caldearse con la discusión entre el técnico de la Roma y el presidente de la Lazio. El segundo de Mou, Foti, intervino en la bronca, así como varios jugadores, tal y como revela el Corriere dello Sport. A la espera de posibles sanciones, queda por saber lo que pone en el acta.