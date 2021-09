Cristiano Ronaldo ya está en Manchester junto a Georgina Rodríguez y sus hijos. Precisamente, el portugués es noticia en tierras inglesas este domingo por algo que nada tiene que ver con el fútbol. Y es que el diario ‘The Sun’ ha publicado una entrevista con una modelo que asegura que se acostó con el luso en 2016, justo antes de iniciar su relación con Georgina. Su nombre es Natacha Rodrigues, y sus palabras pueden hacer temblar ese idílico romance entre Cristiano y la influencer española.

«Vigílalo de cerca en Manchester o te dejará caer como a mí», advierte Natacha a Georgina, contando más detalles de su aventura con CR7 años atrás: «Cristiano sería un gran partido para cualquiera y Georgina debe vigilarlo si hay confianza entre ellos y un futuro juntos. Me dolió la forma en que me dejó al bloquearme en Instagram después de dormir juntos, y todavía me duele», añade.

“Siempre habrá un antes y un después en mi vida con Cristiano y la sensación de que podría haber llegado a más, aunque no acabáramos convirtiéndonos en novios», dice Natacha Rodrigues, que asegura que Cristiano Ronaldo le mandó mensajes en las redes sociales alabando su «hermoso» trasero, pidiéndole «verlo en carne y hueso». Dicho y hecho, pues según la modelo el tonteo fue a más y acabaron durmiendo juntos.

Detalles e intimidades

«Le mandé una foto de mi trasero. Era la 1 de la madrugada y lo hice como una broma. Nunca pensé que me respondería. Pero a las 6 de la mañana me envió un mensaje y las cosas empezaron a partir de ahí. Mirando hacia atrás, desearía no haberlo hecho. Fue cuando le envié un vídeo haciendo twerking en ropa interior que me dijo que quería verme en persona. Cristiano siempre dejó claro que le gustaba mi cuerpo», añade.

Fue entonces cuando Natacha le envió otra foto de su trasero y dice que Ronaldo le envió un mensaje diciendo: “No te avergüences. Me encanta besar traseros. Me dio el código de seguridad de cuatro dígitos de su piso. No podía creer que estaba entrando en el apartamento de Cristiano Ronaldo. Mi corazón estaba acelerado pero él fue muy amable y dulce y me dijo que actuara como si estuviera en mi casa. Me quité los zapatos y me serví un zumo antes de sentarme a su lado. Entonces tomé la delantera, me levanté, me bajé los pantalones y me incliné para mostrarle mi trasero. Lo golpeó y dijo que le encantaba «. Sin embargo, tras su encuentro el luso bloqueó a Natacha, algo que no olvida ni perdona, aunque desea a Cristiano que sea feliz junto a Georgina Rodríguez.