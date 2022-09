Jack Miller se lleva la pole y Aleix saldrá noveno en Misano

Jack Miller ha hecho la pole en el Gran Premio de San Marino de MotoGP, seguido de Bagnaia y Bastianini aunque su compañero saldrá quinto por sanción. El australiano ha conseguido su primera pole en unas condiciones de incertidumbre por las pequeñas gotas que cayeron sobre el circuito. Además se convierte en el octavo poleman distinto esta temporada e iguala el récord de 2020.

La lluvia hizo acto de presencia en Misano en la parte final de la Q1 y eso condicionó a pilotos como Jorge Martín, que no pudo pasar a la lucha por la pole. Los pilotos de la Q2 tenían dudas sobre si salir con slicks o neumáticos de lluvia, caían algunas gotas en el trazado pero no se levantaba agua y eso generaba incertidumbre. Algunos como Quartararo, Miller, Aleix o Bagnaia salían con ruedas de lluvia y tras dar una vuelta tuvieron que volver a boxes para cambiar neumáticos y poner slicks porque no había suficiente agua en la pista.

La Q2 se convirtió en un festival de vueltas rápidas. Bezzecchi era el primero en ponerse al frente, luego vino Miller y después otra vez Bezzecchi, que lo batía por uno segundo. Instantes después, Bastianini se colocaba al frente. Todos los pilotos venían en rojo pero era Ducati quien tenía el mando de la sesión. Entre Miller, Bagnaia, Bastianini y Bezzecchi se iban batiendo entre ellos. Al final fue fue el australiano quien se llevó el gato al agua.

Bagnaia firmó el segundo mejor tiempo pero saldrá quinto, justo por detrás de Maverick Viñales que gana una posición, por la sanción de tres posiciones que le han impuesto por molestar a Álex Márquez en el FP1. Aún así, Pecco, saldrá por delante de Quartararo (octavo) y Aleix Espargaró (noveno). Ni el francés ni el español estuvieron acertados y se quedaron muy lejos de la pelea por la pole.

El primero y segundo del Mundial de MotoGP tendrán que remontar si no quieren ver como Bagnaia les sigue recortando puntos en la clasificación general. No será una tarea fácil ya que tendrán seis Ducati por delante. Bezzecchi y Marini, que venían de la Q1, terminaron cuarto y séptimo respectivamente pero el primero partirá desde la primera fila por la sanción a Bagnaia. Sólo Maverick pudo impedir que las dos primeras filas fueran completamente de la fábrica de Borgo Panigale.