Leo Messi se ha pronunciado públicamente por primera vez desde que se proclamó campeón del mundo y ha explicado su pique con Wout Weghorst tras el duelo contra Holanda en cuartos de final. El delantero argentino ha reconocido que no le gustó lo que sucedió contra el conjunto neerlandés ni la frase de «que miras bobo, que miras. Anda para allá, bobo» que le dijo al futbolista del Manchester United.

«No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él (Van Gaal) había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían ‘Viste lo que dijo’, a propósito. Y bueno, cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el ‘andá para allá’ y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan también», comentó el delantero del PSG.

Es la primera entrevista que concede Leo Messi después del Mundial. El choque entre Holanda y Argentina estuvo empañado por la polémica, en especial quedó marcado por la famosa frase del crack argentino. Aunque el encuentro de cuartos de final no fue de lo único que habló el Bota de Oro del Mundial.

El futbolista del PSG repasó todo el campeonato y recordó el emotivo momento en el que besó el trofeo después de batir a Francia en los penaltis durante una entrevista en Urbana Play. «La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba. Me decía ‘Ya está, vení y agarrame que ahora sí la podés tocar’. La veía ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé, la fui a besar porque pasé por al lado. Lo necesitaba».

Messi recuerda cómo fue la noche previa a la final del Campeonato del Mundo y asegura que no hizo nada diferente y que no ha vuelto a ver el partido frente a la Francia de Mbappé: «Vi resúmenes, jugadas, festejos de la gente cuando somos campeones del mundo, pero la final en sí, los 90 minutos, no los volví a ver».