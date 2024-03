El mensaje de Pedri tras su lesión: «Las lágrimas de impotencia volverán a ser de felicidad»

Pedri González ha vuelto a vivir la peor cara del fútbol con una nueva lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios partidos. El jugador del Barcelona cayó lesionado en el duelo ante el Athletic de este domingo y tiene, según ha confirmado la entidad catalana, una lesión en el recto femoral del muslo derecho.

El futbolista canario ha lanzado un mensaje en sus redes sociales tras conocer el nuevo golpe a su carrera. «Es duro parar y volver a empezar después de todo el esfuerzo y trabajo que hay detrás. Aun así, no duden de que las lágrimas de impotencia de ayer volverán a ser de felicidad muy pronto», ha escrito Pedri.

El centrocampista del Barcelona añade que «es increíble todo el cariño que me han hecho llegar en las últimas horas» y que «por ustedes, por el staff, por todos aquellos que me rodean, y por mí mismo, hay que mirar hacia adelante». «Nos quedan muchas alegrías por compartir. Som-hi!», concluye el futbolista español.

Es duro parar y volver a empezar después de todo el esfuerzo y trabajo que hay detrás. Aun así, no duden de que las lágrimas de impotencia de ayer volverán a ser de felicidad muy pronto. Es increíble todo el cariño que me han hecho llegar en las últimas horas. Por ustedes, por… pic.twitter.com/PtQvydSiXy — Pedri González (@Pedri) March 4, 2024

Pedri dejó el duelo ante el Athletic al final de la primera parte. Fue titular en San mamés, pero no aguantó 45 minutos tras sufrir molestias físicas cuando fue a dar un pase. Fue cambiado antes del descanso y en su lugar entró Lamine Yamal.

El canario, que con el de Bilbao había acumulado once partidos seguidos jugando, alcanza esta temporada los 1.554 minutos de juego en 24 encuentros, aportando a su equipo dos goles y cuatro asistencias. Pero ahora, en un tramo relevante de la temporada, no estará.

Pedri se perderá duelos importantes del Barcelona

El Barcelona no ha explicado exactamente el alcance de la lesión de Pedri, no ha dado plazos de recuperación, pero sí que es seguro que se perderá los tres próximos partidos de su equipo. Así, el canario no estará en los duelos de Liga ante el Mallorca (viernes 8 de marzo) y contra el Atlético en el Metropolitano (17 de marzo). Tampoco estará en el decisivo duelo de Champions contra el Nápoles (12 de marzo).

Además, Pedri no podrá ser convocado por Luis de la Fuente para la selección española, que se concentrará a partir del 18 de marzo en Las Rozas. Esta lesión le impide ya ir con el combinado nacional. España jugará ante Colombia el viernes 22 de marzo en Londres y contra Brasil el martes 26 en el Santiago Bernabéu.

De Jong también se lesionó

La de Pedri no fue la única lesión que sufrió el Barcelona en su duelo de Liga en Bilbao, un partido que empató ante el Athletic (0-0) y no le sirvió para recortar distancias con el Real Madrid. En San Mamés también cayó Frenkie de Jong, un jugador clave para Xavi Hernández.

El neerlandés tiene un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho, lesión que también le mantendrá fuera de los terrenos de juego varias semanas. Con ello, el Barça perdió a dos jugadores clave en una sola primera mitad.