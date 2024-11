Jenni Hermoso aviva el incendio de la selección femenina: «No vendan su alma al diablo»

Jenni Hermoso se ha pronunciado después de quedarse fuera de la convocatoria de España. La delantera ha roto su silencio en redes sociales, después de la decisión de Montse Tomé de excluirla de la Selección. La seleccionadora dio a entender que su ausencia –y la de Paredes y Misa– se debía a motivos extradeportivos. Ahora, la jugadora de Tigres ha lanzado un mensaje de lo más enigmático, coincidiendo con su ausencia en la convocatoria.

La futbolista ha publicado una fotografía en sus redes sociales con un mensaje que puede entenderse como un dardo a la seleccionadora. «No vendan su alma al diablo», señala Jenni Hermoso. Unas palabras que cobran especial relevancia una vez que Tomé apuntó sobre su ausencia que tenía «claro» lo que quiere del equipo, destacando que busca que sean «una familia» fuera del campo, como lo es la selección masculina de Luis de la Fuente.

«No quiero decir si estas jugadoras no han cumplido, pero tengo claro lo que quiero del equipo. Esa colaboración, ese compañerismo, ese saber estar… Lo digo sintiéndolo desde lo más profundo: la selección masculina es un ejemplo en eso. Son una familia, tienen rendimiento y eso dice mucho. Queremos lanzar esa línea de trabajo», apuntó Montse Tomé en rueda de prensa.

La jugadora se ha visto envuelta en la polémica después de quedarse fuera de la convocatoria de España para los amistosos que les medirán a Corea del Sur y Francia. Todo, después de que se quejara en los Juegos Olímpicos de su falta de minutos y de jugar en el anterior parón sólo 16 minutos contra Canadá.

«Estoy aquí para poder disfrutar de esto. Me he sentido bien, ha sido poquito, no te voy a mentir, pero bueno. Hay cosas que no tienen respuesta. Tengo un rol diferente y aceptándolo o no, es lo que me toca», apuntó en París 2024 la jugadora sobre su suplencia.

Jenni Hermoso, fuera de la Selección

El no saber encajar de la mejor manera su nuevo rol, habría sido uno de los detonantes de su carrera como internacional absoluta. Montse Tomé destacó que quiere una actitud ejemplar de sus jugadoras tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Por ello, dio a entender que la ausencia de dos de las capitanas, como son Jenni Hermoso e Irene Paredes, además de la de Misa, se debe a ello.

La seleccionadora no entró en muchos más detalles, pero el dardo hacia la ausencia de tres de las futbolistas que forman el núcleo duro de la selección fue claro. Ahora, ha sido Jenni Hermoso la que se ha pronunciado al respecto. Lo ha hecho con un enigmático mensaje en redes sociales, con el que rompe su silencio después de quedarse fuera de la convocatoria de España.

La futbolista se encuentra en México, donde se ha clasificado para la final de la Liga MX. Su equipo, Tigres Femenil se jugará a doble partido el título entre la noche del jueves y la del domingo contra Rayados de Monterrey. En el equipo contrario juega la también internacional Lucía García, que sí que ha sido llamada a filas por Montse Tomé para los dos amistosos de la selección española.