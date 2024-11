Madrid se niega a darle el nombre de un pabellón a Jenni Hermoso: «Nadie la conocía antes del beso»

Jenni Hermoso tendrá que esperar para tener un polideportivo con su nombre en Madrid. El pleno del Distrito de Chamberí ha votado en contra de la petición del PSOE por ponerle el nombre de la jugadora a un centro deportivo en Cea Bermúdez. Una ubicación que no tiene nada que ver con el barrio de origen de la futbolista, puesto que es de Carabanchel. Una de las concejales ha señalado que «nadie la conocía antes del famoso beso».

Desde el PP, Jaime González, presidente de la Junta de Distrito, ha expresado los motivos que les han llevado a votar en contra. El principal ha sido que el recinto no tiene un campo de fútbol: «Parece que el sitio más adecuado no es un polideportivo que tiene una piscina y un gimnasio de musculación». Además, ha alegado que, durante la gala del Balón de Oro, no hizo ninguna mención a Madrid cuando recogió el Premio Sócrates, todo lo contrario a lo que hizo Rodri Hernández cuando fue nombrado mejor jugador del mundo.

Más duros han sido desde VOX, puesto que una de sus concejales ha señalado que a la futbolista de la selección española «no la conocían antes del famoso beso». También han acusado al PSOE de sacar rédito político entonces, cuando Rubiales le dio el beso en la entrega de trofeos del Mundial 2023, y de intentar hacer lo mismo ahora, con una medida que sabían que no iba a salir adelante.

El centro deportivo al que el PSOE quería ponerle el nombre de Jenni Hermoso está ubicado en la calle Cea Bermúdez y fue inaugurado en 2023. Todavía no tiene asignado un nombre, más allá del de la calle en la que se sitúa, por lo que habían pensado en darle el de la jugadora de la selección española.

Sin embargo, la medida no ha salido adelante. Entre otras cosas, más allá de las razones que han alegado desde el PP, porque la jugadora del Tigres mexicano no tiene vinculación alguna con el barrio donde se ubica. La futbolista es del barrio de Carabanchel, al sur de la capital, mientras que éste se encuentra ubicado en el centro de la ciudad.

Jenni Hermoso no tendrá su reconocimiento

Jenni Hermoso fue premiada por France Football con el Premio Sócrates en la gala del Balón de Oro que se celebró hace prácticamente mes en París. Entonces, fue galardonada por su compromiso social, puesto que la consideraron un referente en la lucha «contra las agresiones sexuales», después de todo lo que sucedió tras el Mundial 2023 con Luis Rubiales y el beso que el entonces presidente de la RFEF le propinó.

«Antes no era tan consciente de la responsabilidad que tenemos las futbolistas dentro y fuera del campo», dijo la jugadora española, que explicó que su «sueño» es tener un fútbol que todas y todos se merecen. En ese discurso no hizo mención alguna a la ciudad en la que creció, por lo que una de las razones que se ha dado para no ponerle el nombre al polideportivo de Cea Bermúdez ha sido esa.