El menosprecio a Topuria en el ‘Balón de Oro’ de las MMA

La polémica emerge en las MMA bajo el mismo marco que ocurrió hace un mes en el fútbol, un galardón anual. El más prestigioso que puede otorgarse, por otro lado. Los World MMA Awards, premios que vienen a ser el Balón de Oro de las Artes Marciales Mixtas, han excluido a Topuria de la lista de candidatos a la categoría de mejor peleador del año.

La revista Fighters Only, organizadora del galardón, excluyó al hispanogeorgiano pese a sus históricas victorias sobre Alexander Volkanovski -con la que ganó el cinturón- y Max Holloway -primera defensa del título-. Ambas se produjeron en un 2024 histórico para las Artes Marciales Mixtas en general e Ilia Topuria en particular.

El tiempo de nominación es el gran culpable de la ausencia. El periodo para emitir el voto no es un año natural, sino que se extiende desde el 1 de julio de un año hasta el 30 de junio del año siguiente. En este caso de 2023 a 2024. Por ello se ha quedado fuera de la ecuación el reciente triunfo de Topuria sobre Holloway en Abu Dabi. Sí entra dentro la victorias ante Volkanovski con la que alzó el cinturón.

Por este motivo Ilia se ha quedado fuera de un elenco formado por otros notables nombres de la industria. Alexandre Pantoja (campeón del peso mosca de la UFC), Alex Pereira (campeón del peso semipesado de la UFC), Islam Makhachev (campeón del peso ligero de la UFC), Dricus Du Plessis (campeón de peso medio de la UFC) y Renan Ferreira (excampeón del peso pesado de PFL).

We’re just 13 DAYS away from the live event in Las Vegas for the 16th edition of the World MMA Awards! 🏆

Who do you think will be crowned Fighter of the Year? 👀

*The nomination period ran from July 1, 2023 to June 30, 2024.*

