Al menos 14 patinadores y dos campeones del mundo viajaban en el avión estrellado en Washington

Durante la madrugada española, la noche en Estados Unidos, un avión de pasajeros con más de 60 personas a bordo procedente de Wichita (Kansas) ha colisionado en el aire con un helicóptero del Ejército de Estados Unidos sobre el río Potomac, en las proximidades del Aeropuerto Nacional de Ronald Reagan de Washington. Los equipos de rescate han recuperado varios cadáveres de las aguas, sin que por ahora haya un balance oficial de víctimas.

Entre los pasajeros se encontraban, según medios rusos, al menos 14 patinadores, entre los que figuraban los campeones del mundo en 1994 Evguenia Shishkova y Vadím Naumov. Así como entrenadores, jóvenes promesas del patinaje y familiares de la expedición. Todos ellos regresaban de un campamento de patinaje celebrado tras los campeonatos nacionales en Wichita.

La Federación Estadounidense de Patinaje Artístico ha expresado su profundo dolor ante la tragedia, mientras que familiares y aficionados del deporte lamentan la pérdida de estas figuras tan relevantes. Se espera que, a medida que avancen las horas y las autoridades vayan trabajando en lo sucedido, se brinde más información y se esclarezca lo sucedido.

El Departamento de la Policía de Washington, junto con los bomberos de la ciudad y otros servicios de emergencia y agencias, han señalado que están llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate en el río. «No hay información confirmada sobre víctimas en este momento», reza un comunicado.

🚨#BREAKING: A significant emergency response is underway, and a mass casualty has been declared after an American Airlines jet collided with a D.C. Police helicopter in a possible midair collision.

