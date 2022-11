Mendy, acusado de siete violaciones: «Las mujeres vienen a mí y yo disfruto del sexo»

El juicio contra Benjamin Mendy sigue adelante. Poco a poco se van conociendo más datos sobre el caso del jugador del Manchester City, que está siendo juzgado tras haber sido denunciado por haber cometido siete violaciones y una agresión sexual, entre los años 2017 y 2021. El fiscal calificaba al futbolista francés de «depredador sexual» y algunas víctimas aseguraban que utilizaba «habitaciones del pánico». Ahora, el francés ha roto su silencio porque le ha llegado el turno de declarar.

Ante el juzgado de Chester, Mendy ha declarado que fue fácil mantener relaciones sexuales con las mujeres por ser futbolista y famoso. «Sé que no soy Brad Pitt, pero las mujeres se acercaron a mí… No por mi apariencia, sino por el fútbol», comenta el jugador, añadiendo que ese acercamiento de las mujeres a él «creció 10 veces más» cuando fichó por el City, «uno de los mejores equipos de Europa».

Esta es su versión

«Estaba disfrutando de la casa, estaba disfrutando de las mujeres. Estaba tan feliz en el Manchester City, tan emocionado. También estaba entusiasmado con el fútbol. ¿Relaciones con desconocidas? Fui directo sobre lo que yo quería y lo que ellas querían. En ese momento no estaba pensando si podrían estar molestas. Si ellas querían sexo y yo quería sexo, estaba bien. Seguía con mi fiesta. Disfrutaba del sexo con muchas mujeres».

Pero sí que reconoce que él también buscaba a las mujeres en ocasiones: «La mayoría de las veces eran ellas las que venían a por mí, pero a veces yo también las buscaba. Para mí era normal, pero ahora me doy cuenta de que suena raro. Si alguna mujer me dijese ‘no’ estaría bien, lo aceptaría y pararía. Me gusta tener sexo con alguien que también lo disfruta’.

Mendy, que puede enfrentarse a una pena de entre 5 y 20 años de cárcel e incluso cadena perpetua, admite que pudo ser «irrespetuoso» con las mujeres, pero se declara inocente de los cargos de violación de los que le acusan.