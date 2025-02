Medina Cantalejo admite que sus árbitros son «torpes y malos» pero no «corruptos»

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), ha hablado por primera vez ante los medios de comunicación tras el escándalo arbitral producido durante el Espanyol-Real Madrid del pasado sábado después de la no roja señalada a Carlos Romero por una entrada criminal a Kylian Mbappé. El dirigente arbitral se ha mojado con algunos temas de relevancia y actualidad tras la carta del Real Madrid a la Federación y al CSD.

«Nosotros no entramos en dialécticas con equipos. Siempre que ha sido con respeto, nosotros abrimos nuestras puertas. No quiero ser yo alguien que meta mucha más gasolina al fuego», comenzó señalando Medina Cantalejo.

«No lo comparto (sobre que el CTA es una estructura corrompida). Yo no he vivido eso. Porque alguien (Negreira), que tiene que salir la resolución judicial, haya cometido un delito, el resto de generaciones anteriores y posteriores no tenemos culpa de eso. Yo no me tengo que avergonzar de nada. Yo no soy, ni mis compañeros, nada corruptos. Podemos ser muy torpes. Seremos muy malos. Instructores. Muy malos árbitros antes. Pero corruptos te garantizo que no», dijo el presidente del CTA junto a Josep Pedrerol en su programa ‘El Cafelito’. Unas imágenes que fueron emitidas en exclusiva por El Chiringuito de Jugones en la noche del pasado martes.

«Lo llevo mal (que se siga que el CTA está corrompido). No me gusta que se diga que está corrompida. Otra cosa es que yo tenga que sacar cada día los pies a pasear y trabajar con eso que nos cae encima. Porque no nos queda otra. La competición sigue. Pero eso no lo llevamos bien, no creo que haya un ser humano que lo lleve bien», aseguró el dirigente arbitral.

«No vamos a perjudicar a nadie (tras ser preguntado por el Real Madrid). A nadie. A nadie. En absoluto. Ten la plena seguridad de que nosotros somos honrados a pesar de comunicados, de cartas, de acciones, de televisiones, de todo… Ningún árbitro va a un campo con la predisposición de hacerle daño a nadie», confirmó Luis Medina Cantalejo.

Medina Cantalejo, jefe de los colegiados, rompe su silencio con @jpedrerol.

Eduardo Inda explica los entresijos del ‘cortijo’ de Medina Cantalejo

«Negreira sigue más vivo que nunca. El fútbol español sigue arbitrado por Negreira. El jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, era la mano derecha de Negreira. Llevaba los árbitros de Segunda B. Clos Gómez, jefe del VAR, era el árbitro preferido de Negreira. Los nueve árbitros, que bien pagaban al hijo de Negreira o eran escoltados por el hijo de Negreira cuando iban al Camp Nou», describió Eduardo Inda en la noche del pasado lunes en El Chiringuito.

Al mismo tiempo, el director de OKDIARIO fue mostrando imágenes de todos los implicados. «Muñiz Ruiz era uno de los que declaró que había tenido relación con el hijo de Negreira. Hernández Hernández, Alberola Rojas, Soto Grado, Munuera Montero, otro de los árbitros importantes… Sánchez Martínez es otro de los que declaró que había tenido relaciones Melero López, tres cuartos de lo mismo. De Burgos Bengoechea, otro clásico. Martínez Munuera, tres cuartos de lo mismo. Todos pensábamos que Negreira había muerto desde el punto de vista arbitral, pero sigue más vivo que nunca. Estos son los árbitros principales del entramado que tienen montado Medina Cantalejo y Clos Gómez. Punto. Negreira sigue mandando Por eso le pasa al Real Madrid lo que le ocurre el otro día. Un árbitro puede tener un error clamoroso, que es la falta o el gol, pero cuando tienes cantadas tan grandes. Una puede ser un error, dos no es un error, es deliberado», zanjó.