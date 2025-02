Gaspart estalla por las quejas de Florentino sobre los árbitros y niega la existencia del ‘caso Negreira’

Joan Gaspart ha mostrado este martes su indignación por las declaraciones que Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, reveló en una entrevista con Josep Pedrerol en El Cafelito’, que Florentino Pérez se le ha quejado en reiteradas ocasiones del trato que recibe su equipo por parte de los árbitros.

«Nadie se atreve a presentar en un juzgado una denuncia contra las declaraciones de Florentino. Esto sí que es grave, mucho más que lo de Negreira», afirmó el ex presidente del Barcelona en el podcast ‘Solo para culés’ que emite ‘El Chiringuito de Jugones’.

🚨 JOAN GASPART (expresidente del Barça): “Nadie se atreve a presentar en una juzgado una denuncia contra las declaraciones de Florentino a Louzán. Esto sí que es grave, mucho más que lo de Negreira (…) Lo de Negreira no existe y algún día se demostrará”. 📹 @elchiringuitotv pic.twitter.com/3dnyXMg72O — SrNaninho (@SrNaninho) February 4, 2025

En un extracto de la entrevista que se emitió el pasado jueves en las redes sociales, Louzán sacó a la luz algunas de las conversaciones que mantuvo con el mandatario del Real Madrid: «Mi relación con él, que es anterior (a su elección como presidente federativo), es buena. Lo que pasa es que él manifiesta con rotundidad que se siente perjudicado en el ámbito arbitral y yo le digo: ‘Mira, yo acabo de llegar. Vamos a poner contador a cero y a llevarnos bien».

También el nuevo mandatario de la Federación no escondió que Florentino le pidió que resolviera el ‘caso Negreira’. «Yo le dije que eso está en manos de la justicia», explicó Louzán. Por su parte, Gaspart aprovechó su ataque a las declaraciones del mandatario blanco para quitar hierro a lo de Negreira, hasta tal punto que el el ex mandatario culé durante tres años (entre julio de 2000 y febrero de 2003) ha negado rotundamente la existencia del caso: «La gente disfruta hablando de lo de Negreira, algo que realmente no existe y algún día se demostrará».

Gaspart, el primer presidente que pagó a Negreira

Cabe recordar que el ex presidente culé, según adelantamos en su día en OKDIARIO, fue el primer presidente del Barça que pagó a Negreira. Asimismo, el ex directivo azulgrana intentó hacer un razonamiento para explicar que él no tenía constancia de que se estuviese remunerando al hombre que era el encargado de anunciar los ascensos y descensos de los colegiados y también comunicarles si se habían convertido en internacionales.

«Se pagaba por un trabajo, pero yo ya lo he dicho mil veces que no tenía constancia de que se pagase a Negreira ni a su empresa», confesó un Gaspart que tiene la misma edad que el controvertido ex árbitro y que todavía tiene mucha lucidez en sus argumentaciones.